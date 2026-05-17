Менше 10 євро: де серед найбільших країн Європи найдешевший мобільний звʼязок

Мобільний зв’язок у Європі у 2026 році залишається дуже нерівномірним за цінами. Якщо в одних країнах за кілька євро на місяць можна отримати десятки гігабайтів інтернету, то в інших навіть базовий пакет коштує вдвічі або втричі дорожче.

Від чого залежить ціна тарифу?

Формально всі країни Євросоюзу перебувають у спільному цифровому просторі, однак ціни на мобільні тарифи відрізняються у кілька разів, розповідає 24 Канал.

На формування ціни мобільного зв'язку впливають кілька факторів:

рівень конкуренції між операторами;

регулювання тарифів з боку держави;

середні доходи населення;

а також розвиток інфраструктури.

У країнах із високою конкуренцією, як-от Італія чи Польща, оператори змушені постійно знижувати ціни та запускати акції.

Натомість у більш заможних державах, наприклад, Німеччині чи Великій Британії, тарифи часто залишаються значно дорожчими.

У яких країнах дешевший зв'язок?

Польща

Польща стабільно входить у топ країн з найнижчими тарифами в Європі. Базові пакети мобільного інтернету та дзвінків стартують приблизно від 5 – 9 євро. За даними Numbeo, в середньому тариф із дзвінками та 10 гігабайтами інтернету у 2026 році коштує 8,62 євро.

Річ у тім, що у країні існує сильна конкуренція між великими операторами, тому агресивні тарифні війни утримують ціни низькими.

Італія

В Італії ключову роль відіграла поява оператора Iliad Italia. Компанія різко знизила ринкові тарифи та змусила інших операторів адаптуватися. Саме тому навіть великі пакети мобільного інтернету тут іноді можна знайти дешево.

Італія пропонує пакети приблизно від 6 до 15 євро, в середньому 10,70 євро на місяць.

Іспанія

Іспанський ринок характеризується великою кількістю операторів та популярністю бюджетних брендів, наприклад, Lowi або брендів групи Telefónica. Вони інколи пропонують пакети по 50 – 100 гігабайтів.

Середні тарифи коливаються в межах 6 до 30 євро за пакет із великим інтернетом. В середньому – 16,24 євро за місяць.

Франція

Франція займає проміжну позицію. Завдяки Free Mobile та іншим бюджетним брендам ціни там помітно нижчі, ніж у Німеччині чи Британії, однак у середньому все ще вищі, ніж в Італії чи Польщі.

Оператори пропонують багато варіантів тарифів – від 6 і аж до 32 євро. В середньому – близько 19,28 євро на місяць.

Які країни з найдорожчим зв'язком?

Одним із найдорожчих мобільний зв'язок серед великих європейських країн залишається у Німеччині. Хоча бюджетні пропозиції існують, середній тариф із комфортним пакетом інтернету часто коштує 15 –25 євро на місяць, а у преміум-сегменті ще більше, як свідчать дані SimFinder.

Загалом в середньому мобільний зв'язок обійдеться у 23,47 євро на місяць за пакет з 10 гігабайтами інтернету.

Дорогий зв'язок також у Нідерландах. У цій країні високі доходи населення підтримують дорожчі розцінки. Зокрема,, в середньому за мобільний зв'язок у місяць доведеться заплатити приблизно 21,09 євро.

Але ще дорожче обійдеться мобільний зв’язок у Норвегії. У цій країні розцінки диктують високий рівень доходів населення, значні витрати операторів на покриття великої та складної за рельєфом території, а також загалом високі ціни на послуги в країні. В середньому на місяць пакет послуг коштує 34,01 євро.

Слід додати, що в невеликих країнах Європи теж можна зустріти високі ціни на мобільний зв'язок. Йдеться про "багаті" держави, де жителі можуть собі це дозволити. Наприклад:

у Монако в середньому – 47,00 євро на місяць;

у Люксембурзі – 26,60 євро на місяць;

у Ліхтенштейні – 37,23 євро на місяць.

Зауважте! Тарифи на мобільний зв'язок у Великій Британії також доволі високі – можуть сягати майже до 35 євро у місяць.

Які тарифи на зв'язок в Україні?

Vodafone пропонує тариф Flexx GO за 350 гривень на місяць, або близько 11,6 гривні на день. У пакет входять 25 гігабайтів мобільного інтернету, з яких 15 доступні у 27 країнах ЄС, а також 500 хвилин на дзвінки в Україні та роумінгу.

Більш доступний варіант має Київстар – тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" коштує 220 гривень на місяць, або 7,34 гривні на день. Абоненти отримують 10 гігабайтів інтернету, частину якого можна використовувати за кордоном, безліміт усередині мережі, хвилини на інші номери та пакет SMS.

Найдешевшу пропозицію серед великих операторів має lifecell. Тариф "Лайфсет S" коштує 100 гривень на місяць, тобто близько 3,57 гривні на день. У пакет входять домашній інтернет, 10 гігабайтів мобільного інтернету та базові умови для користування в ЄС.

І хоча оператори підняли тарифи, телеком-аналітик Олександр Глущенко пояснює, що підвищення пов’язане насамперед із витратами на енергонезалежність. Через частіші блекаути оператори змушені встановлювати акумулятори та резервне обладнання для стабільної роботи мережі.