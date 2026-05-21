Київстар показав актуальні мобільні тарифи: скільки мінімально потрібно платити

Мобільний оператор Київстар пропонує абонентам кілька тарифних лінійок із різною вартістю та набором послуг. Клієнти можуть обрати як бюджетні пакети для базового користування, так і комплексні тарифи з мобільним зв’язком та домашнім інтернетом.

Як тарифи на мобільний пропонує Київстар?

У деяких випадках українці можуть зекономити на мобільних тарифах, повідомляє Київстар.

Серед актуальних мобільних тарифів:

"ВСЕ РАЗОМ Комфорт" – 220 гривень на місяць;

"ВСЕ РАЗОМ Легкий" – від 370 гривень;

"ВСЕ РАЗОМ Крутий" – від 450 гривень;

"ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт" – від 750 гривень;

"СуперГіг" – 500 гривень на місяць.

Окремі пакети передбачають знижки для тих, хто переносить номер до мережі Київстару. Наприклад, тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" у такому випадку коштує 290 гривень на місяць, а "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" – 350 гривень.

Водночас тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" доступний лише для пенсіонерів віком від 60 років та людей з інвалідністю. Для підключення необхідно надати документи, які підтверджують право на користування пільговим пакетом.

Які є тарифи для домашнього інтернету?

Також оператор пропонує тарифи для домашнього інтернету:

"Перевага" – 250 гривень на місяць;

"Легкий" – 450 гривень;

"Крутий" – 550 гривень.

Для нових користувачів лінійки “ВСЕ РАЗОМ” діє акційна пропозиція – протягом перших трьох місяців вартість користування знижується до 200 гривень. При цьому повний пакет хвилин, SMS та мобільного інтернету нараховується лише після повної оплати тарифу.

Що це означає і як змінилися ціни?

Оновлення тарифів свідчить про те, що український телеком-ринок поступово переходить до моделі "комплексних сервісів", де оператори продають не лише мобільний зв’язок, а цілий пакет послуг – домашній інтернет, телебачення, додаткові цифрові сервіси та мобільний трафік.

Водночас середній чек для абонента продовжує зростати. Якщо кілька років тому базові пакети мобільного зв’язку коштували 100 – 150 гривень, то тепер більшість популярних тарифів уже перевищують 350 – 500 гривень на місяць.

Для операторів це спосіб компенсувати витрати на підтримку мережі, резервне живлення базових станцій, ремонт обладнання після атак та розвиток інфраструктури під час війни.

Зауважте! Київстар фактично показав цінову планку українського ринку мобільного зв’язку. Бюджетні тарифи залишаються доступними лише для окремих категорій населення, тоді як більшість пакетів уже коштують більш ніж 300 гривень на місяць.

Що буде з тарифами Київстар у майбутньому?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.

Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок цього року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.

