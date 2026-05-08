Можна не платити за зв'язок: українцям доступні мобільні тарифи за 0 гривень

Поки мобільні оператори один за одним підвищують тарифи, Vodafone запустив акцію з безкоштовним мобільним зв’язком для частини абонентів. У межах пропозиції "Контракт 3-в-1 2026" користувачі можуть не платити за пакет послуг протягом двох місяців.

Які безкоштовні тарифи на мобільний доступні?

Йдеться про тарифну лінійку GigaCombo, пише Vodafone.

Акція діє для абонентів, які змінюють тариф або переносять свій номер у мережу Vodafone через сервіс MNP.

Нові клієнти під повне безкоштовне обслуговування не підпадають, однак для них також передбачили знижені ціни у перші три місяці користування. Після завершення акційного періоду вартість тарифів становитиме:

GigaCombo – 350 гривень на місяць;

GigaCombo+ – 400 гривень;

GigaCombo Pro – 425 гривень;

GigaCombo Pro+ – 475 гривень.

У базовий пакет входять безлімітний мобільний інтернет, домашній інтернет, необмежені дзвінки всередині мережі, 11 Гігабайтів у роумінгу, 500 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, понад 90 телеканалів і хвилини для міжнародних дзвінків.

У дорожчих тарифах користувачам обіцяють більше мобільного трафіку, SMS та додаткові бонуси – зокрема безкоштовне підключення GPON-роутера для гігабітного домашнього інтернету.

Що це означає для українців?

Мобільні оператори дедалі агресивніше борються за абонентів після хвилі подорожчання тарифів. Vodafone робить ставку на "пакетні" послуги – мобільний зв’язок плюс домашній інтернет. Акція фактично спрямована на переманювання клієнтів інших операторів через MNP. Безкоштовний період – це спосіб утримати абонента надовше після переходу в мережу.

Зауважте! Мобільні оператори одночасно піднімають ціни, але паралельно починають боротьбу за користувачів через "безкоштовні" тарифи. Для абонентів це шанс тимчасово зекономити, однак у довгостроковій перспективі ринок усе одно рухається до дорожчого зв’язку.

Як формують ціни на тарифи Vodafone?

CEO компанії Ольга Устинова пояснила, як формується ціна та чому вона навряд чи може бути значно нижчою, пише OBOZ.

У владі розуміють відповідальність і те, що для людей це критично. Подивімося на цифри: тариф 400 гривень на місяць – це ціна трьох-чотирьох чашок кави в Києві. За ці гроші ми надаємо безліч послуг протягом цілого місяця: неймовірний обсяг трафіку, безлімітний голос, можливість користуватися послугою "Роумінг як вдома" за кордоном без додаткових оплат,

– каже Устинова.

За її словами, бізнес Vodafone дійсно залишається прибутковим. Рівень маржинальності сягає приблизно 50%. Втім, значна частина цих коштів не залишається "чистим заробітком". Понад третину – більше 33% – компанія змушена постійно вкладати у підтримку та розвиток мережі.

Якби ми не заробляли на тарифах, ми б не змогли купувати генератори... Усі базові станції та обладнання ми купуємо в доларах, тому що місцевих постачальників немає. Коли зростає курс або вартість електрики, наші витрати злітають,

– пояснила Устинова.

Фактично мова йде про постійні витрати на обладнання, яке залежить від курсу валют, а також на енергозабезпечення – особливо критичне під час відключень світла. У компанії також наголошують: нинішні тарифи – це не просто бажання заробити більше, а необхідність забезпечити стабільний зв’язок, зокрема під час блекаутів.

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.

