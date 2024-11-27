Китай застеріг Трампа від тарифної війни

Китайські ЗМІ почали застерігати Трампа від запровадження додаткового мита на китайські товари через потоки фентанілу. Це може призвести до тарифної війни між двома країнами.

Тарифна війна між Китаєм і США

У своїй нещодавній заяві новообраний президент Дональд Трамп оголосив про плани запровадити "додаткове 10% мито на імпорт з Китаю, яке перевищує будь-яке інше". Якщо китайський уряд не вживатиме заходів проти контрабанди хімічних прекурсорів, що використовуються у виробництві небезпечного наркотику фентанілу, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, наголосив на нагальності вирішення цього питання в рамках торгівельної політики його адміністрації.

Нагадаємо! Такі заяви прозвучали на тлі підготовки двох супердержав до другого терміну Трампа.

Це вже спричинило:

розриви у глобальних ланцюгах поставок;

шкоду економікам обох країн;

зростання інфляції та відсоткових ставок.

У вівторок статті, опубліковані в китайських державних виданнях "Чайна Дейлі" і "Глобал Таймс", містили застереження новому власнику Білого дому. Публікації закликали адміністрацію США утриматися від звинувачень Китаю в триваючій фентаніловій кризі і підкреслили важливість не ігнорувати "добру волю" Китаю в зусиллях по боротьбі з проблемами, пов'язаними з наркотиками.