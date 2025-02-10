Три ключові регіони: звідки та куди найчастіше переїжджає український бізнес
- У 2024 році 11 083 українських компанії змінили юридичну адресу, переважно в сферах оптової торгівлі та будівництва.
- Найбільше компаній виїхало з Києва, а більшість переїхали в Київську та Дніпропетровську області, зокрема 775 компаній перемістилися з Києва до Київської області.
Упродовж 2024 року юридичну адресу змінили 11 083 українських компанії. Більшість з них займаються оптовою торгівлею та будівництвом.
Куди і чому бізнес переїжджає
При цьому, переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот та дані Єдиного державного реєстру.
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Які компанії переїжджають найчастіше
- 32% мігруючих компаній займаються оптовою торгівлею
- 6% – працюють у будівельній сфері
- 4,8% – це бізнеси, пов’язані з операціями з нерухомістю
Звідки виїжджає бізнес
- Найбільше компаній залишило Київ – 4 000 підприємств (36,6% від загальної кількості).
- Ще по 10% компаній покинули Київську та Дніпропетровську області.
Куди переїжджають підприємства
- 28% компаній перереєструвалися в Києві
- 11% обрали Київську область
- 10% – Дніпропетровську область
Найпопулярніші маршрути релокації
- З Києва до Київської області – 775 компаній
- З Києва до Дніпропетровської області – 575 компаній
- З Київської області до Києва – 563 компанії
Зауважте. Переміщення бізнесу свідчить про адаптацію компаній до економічних та геополітичних змін, а також пошук стабільніших умов для розвитку.
Детально про релокейт компаній
У третьому кварталі 2024 року ЗЕ.ТЕК стала найбільшою компанією за доходами, згенерувавши 6,7 мільярдів гривень у секторі торгівлі газом. Компанія минулого року переїхала з Рівненської області до Києва. У 2025 році компанія планує повернутися на попереднє місце розташування.
Компанія Кворум-Нафта (5,7 мільярда гривень доходу), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія Золотий дракон (4 мільярда гривень доходу), яка займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.
Компанії можуть змінювати юридичні адреси декілька разів на рік. Так, компанія Альбакор (4 мільярда гривень доходу), у 2024 році п’ять разів переїжджала з Запорізької області до Дніпропетровської та назад.