Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Три ключові регіони: звідки та куди найчастіше переїжджає український бізнес
10 лютого, 14:48
2

Три ключові регіони: звідки та куди найчастіше переїжджає український бізнес

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У 2024 році 11 083 українських компанії змінили юридичну адресу, переважно в сферах оптової торгівлі та будівництва.
  • Найбільше компаній виїхало з Києва, а більшість переїхали в Київську та Дніпропетровську області, зокрема 775 компаній перемістилися з Києва до Київської області.

Упродовж 2024 року юридичну адресу змінили 11 083 українських компанії. Більшість з них займаються оптовою торгівлею та будівництвом.

Куди і чому бізнес переїжджає

При цьому, переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот та дані Єдиного державного реєстру.

Дивіться також Скільки компанії з російським слідом все ще ведуть бізнес в Україні

Які компанії переїжджають найчастіше

  • 32% мігруючих компаній займаються оптовою торгівлею
  • 6% – працюють у будівельній сфері
  • 4,8% – це бізнеси, пов’язані з операціями з нерухомістю

Звідки виїжджає бізнес

  • Найбільше компаній залишило Київ – 4 000 підприємств (36,6% від загальної кількості).
  • Ще по 10% компаній покинули Київську та Дніпропетровську області.

Куди переїжджають підприємства

  • 28% компаній перереєструвалися в Києві
  • 11% обрали Київську область
  • 10% – Дніпропетровську область

Найпопулярніші маршрути релокації

  • З Києва до Київської області – 775 компаній
  • З Києва до Дніпропетровської області – 575 компаній
  • З Київської області до Києва – 563 компанії

Зауважте. Переміщення бізнесу свідчить про адаптацію компаній до економічних та геополітичних змін, а також пошук стабільніших умов для розвитку.

Детально про релокейт компаній 

У третьому кварталі 2024 року ЗЕ.ТЕК стала найбільшою компанією за доходами, згенерувавши 6,7 мільярдів гривень у секторі торгівлі газом. Компанія минулого року переїхала з Рівненської області до Києва. У 2025 році компанія планує повернутися на попереднє місце розташування. 

Компанія Кворум-Нафта (5,7 мільярда гривень доходу), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія Золотий дракон (4 мільярда гривень доходу), яка займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.

Компанії можуть змінювати юридичні адреси декілька разів на рік. Так, компанія Альбакор (4 мільярда гривень доходу), у 2024 році п’ять разів переїжджала з Запорізької області до Дніпропетровської та назад.  