Куди і чому бізнес переїжджає

При цьому, переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот та дані Єдиного державного реєстру.

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Які компанії переїжджають найчастіше

32% мігруючих компаній займаються оптовою торгівлею

6% – працюють у будівельній сфері

4,8% – це бізнеси, пов’язані з операціями з нерухомістю

Звідки виїжджає бізнес

Найбільше компаній залишило Київ – 4 000 підприємств (36,6% від загальної кількості).

Ще по 10% компаній покинули Київську та Дніпропетровську області.

Куди переїжджають підприємства

28% компаній перереєструвалися в Києві

11% обрали Київську область

10% – Дніпропетровську область

Найпопулярніші маршрути релокації

З Києва до Київської області – 775 компаній

З Києва до Дніпропетровської області – 575 компаній

З Київської області до Києва – 563 компанії

Зауважте. Переміщення бізнесу свідчить про адаптацію компаній до економічних та геополітичних змін, а також пошук стабільніших умов для розвитку.

Детально про релокейт компаній

У третьому кварталі 2024 року ЗЕ.ТЕК стала найбільшою компанією за доходами, згенерувавши 6,7 мільярдів гривень у секторі торгівлі газом. Компанія минулого року переїхала з Рівненської області до Києва. У 2025 році компанія планує повернутися на попереднє місце розташування.

Компанія Кворум-Нафта (5,7 мільярда гривень доходу), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія Золотий дракон (4 мільярда гривень доходу), яка займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.

Компанії можуть змінювати юридичні адреси декілька разів на рік. Так, компанія Альбакор (4 мільярда гривень доходу), у 2024 році п’ять разів переїжджала з Запорізької області до Дніпропетровської та назад.