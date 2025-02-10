Куда и почему бизнес переезжает

При этом, переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот и данные Единого государственного реестра.

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Какие компании переезжают чаще всего

32% мигрирующих компаний занимаются оптовой торговлей

6% – работают в строительной сфере

4,8% – это бизнесы, связанные с операциями с недвижимостью

Откуда выезжает бизнес

Больше всего компаний покинуло Киев – 4 000 предприятий (36,6% от общего количества).

Еще по 10% компаний покинули Киевскую и Днепропетровскую области.

Куда переезжают предприятия

28% компаний перерегистрировались в Киеве

11% выбрали Киевскую область

10% – Днепропетровскую область

Самые популярные маршруты релокации

Из Киева в Киевскую область – 775 компаний

Из Киева в Днепропетровскую область – 575 компаний

Из Киевской области в Киев – 563 компании

Обратите внимание. Перемещение бизнеса свидетельствует об адаптации компаний к экономическим и геополитическим изменениям, а также поиск стабильных условий для развития.

Подробно о релокейт компаний

В третьем квартале 2024 года ЗЕ.ТЕК стала крупнейшей компанией по доходам, сгенерировав 6,7 миллиардов гривен в секторе торговли газом. Компания в прошлом году переехала из Ровенской области в Киев. В 2025 году компания планирует вернуться на прежнее местоположение.

Компания Кворум-Нафта (5,7 миллиарда гривен дохода), которая производит бумажную продукцию, релокувалася из Николаевской области в Киев. А производственная компания Золотой дракон (4 миллиарда гривен дохода), которая занимается оптовой торговлей, переехала из Винницкой области в Киев.

Компании могут менять юридические адреса несколько раз в год. Так, компания Альбакор (4 миллиарда гривен дохода), в 2024 году пять раз переезжала из Запорожской области в Днепропетровскую и обратно.