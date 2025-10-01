Упродовж останнього року компанії Tesla та xAI Ілона Маска зіткнулися з масштабним відтоком старших менеджерів.

Чому звільняються топ-менеджери?

Причинами звільнень стали виснажливий ритм роботи, непередбачувані управлінські рішення, масові скорочення та політична активність самого Маска, повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела, передає 24 Канал.

Ситуація у Tesla?

З Tesla пішли ключові керівники відділів продажу, батарейних технологій, ШІ, робототехніки та зв'язків із громадськістю. Також залишили компанію очільники важливих проєктів, зокрема Model Y, Cybertruck та суперчарджерів.

Частина кадрових втрат пов'язана зі зміною стратегічного фокусу, замість масових електромобілів Tesla тепер робить ставку на роботаксі та проєкт Optimus.

Що відбувається у xAI?

Водночас у xAI ситуація ще динамічніша: фіндиректор покинув компанію після 102 днів роботи, а головний юрист звільнився через емоційне вигорання. Після об'єднання xAI з соцмережею X у відставку пішла і CEO X – Лінда Яккаріно.

За словами співрозмовників FT, частина топів залишає компанії після багаторічної кар'єри заради нових проєктів або відпочинку, проте все більше людей ідуть через втому, розчарування та незгоду з управлінською політикою Маска. Особливо дратують працівників публічна підтримка Трампа та хаотичні рішення у веденні бізнесу.

Єдина постійність у світі Ілона – це те, як швидко він випалює своїх заступників,

– цитує одного з радників FT.

