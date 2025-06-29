"Дуже багаті люди": Трамп заявив, що знайшов покупця для TikTok
- Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для TikTok, зазначивши, що це група "дуже багатих людей".
- Детальнішу інформацію про потенційного покупця обіцяють оприлюднити через два тижні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для TikTok. За його словами, це група "дуже багатих людей".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа в інтерв'ю для Fox News.
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Хто може стати покупцем TikTok
Трамп заявив, що для TikTok уже знайшлася група потенційних покупців для TikTok.
У нас є покупець для TikTok... Мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить... Це група дуже багатих людей,
– заявив Трамп.
Він також зазначив, що детальнішу інформацію про потенційного покупця буде оприлюднено приблизно через два тижні.
Нагадаємо, не так давно Трамп підписав указ, яким відтермінував блокування TikTok у США ще на 90 днів. На думку американського лідера, платформа відіграє важливу роль, зокрема, в мобілізації молоді під час виборчої кампанії. Зауважимо, що це вже третя відстрочка для соцмережі.