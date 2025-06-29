"Дуже багаті люди": Трамп заявив, що знайшов покупця для TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для TikTok. За його словами, це група "дуже багатих людей".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа в інтерв'ю для Fox News.

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Хто може стати покупцем TikTok

Трамп заявив, що для TikTok уже знайшлася група потенційних покупців для TikTok.

У нас є покупець для TikTok... Мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить... Це група дуже багатих людей,

– заявив Трамп.

Він також зазначив, що детальнішу інформацію про потенційного покупця буде оприлюднено приблизно через два тижні.

Нагадаємо, не так давно Трамп підписав указ, яким відтермінував блокування TikTok у США ще на 90 днів. На думку американського лідера, платформа відіграє важливу роль, зокрема, в мобілізації молоді під час виборчої кампанії. Зауважимо, що це вже третя відстрочка для соцмережі.