TikTok закликає своїх співробітників виїжджати з Росії: рекомендує три країни для релокації

Компанія TikTok закликала своїх російських співробітників релокуватися за кордон. Зокрема, працівникам пропонують виїхати до Вірменії, Казахстану або Киргизстану.

Водночас, TikTok не готова брати на себе витрати за переїзд та оренду житла для росіян у новій країні. Про це російським ЗМІ розповіли співробітники китайської соцмережі у країні-агресорці, передає Бізнес 24.

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TikTok просить російських співробітників покинути країну-агресорку

TikTok запропонувала співробітникам російського офісу релокуватися у Казахстан, Вірменію або Киргизію одразу після оголошення Путіним "часткової мобілізації" 21 вересня.

Річ у тім, що російська юридична особа соцмережі не входить до реєстру IT-компаній у країні-агресорці, через що російські працівники навіть гіпотетично не можуть розраховувати на відтермінування від призову.

Про це російським ЗМІ повідомили два представники та один колишній співробітник TikTok у Росії. Один зі співрозмовників зазначив, що до 24 лютого у російському офісі соцмережі працювали від 200 до 300 співробітників.

Деякі з них і раніше не перебували у Росії, але тепер (після оголошення мобілізації – ред. 24 канал), якщо переглянути повідомлення у робочих чатах, то кожен третій працює з-за кордону,

– заявило джерело.

До слова, щоб працювати з іншої країни, росіянам необхідно підписати додаткову угоду до трудового договору з TikTok. Зазначається, що соцмережа закликала російських співробітників виїхати з країни, проте за умови, що вони самостійно покриють транспорт, житло та інші витрати на переїзд.