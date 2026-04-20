Тім Кук покидає пост гендиректора Apple

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук залишає свою посаду. Вже відомо ім'я людини, яка стане новим СЕО компанії.

Про це повідомили у компанії Apple.

Хто стане генеральним директором Apple замість Тіма Кука?

Компанія Apple оголосила, що Тім Кук стане виконавчим головою ради директорів Apple, а Джон Тернус, старший віцепрезидент з апаратної інженерії, стане наступним головним виконавчим директором Apple з 1 вересня 2026 року.

Перехід, який був одноголосно схвалений Радою директорів компанії, відбувається після ретельного, довгострокового процесу планування наступництва.

Кук продовжить обіймати посаду генерального директора протягом літа, тісно співпрацюючи з Тернусом над забезпеченням плавного переходу. Як голова правління, Кук допомагатиме з певними аспектами діяльності компанії, зокрема зі взаємодією з політиками по всьому світу.

Це була найбільша честь у моєму житті – бути генеральним директором Apple та мати довіру очолити таку надзвичайну компанію. Я люблю Apple усім своїм єством і дуже вдячний за можливість працювати з командою таких винахідливих, інноваційних, креативних та глибоко турботливих людей, які непохитно віддані своїй відданості збагаченню життя наших клієнтів та створенню найкращих продуктів і послуг у світі, – сказав Кук.

За словами підприємця, Джон Тернус має "розум інженера, душу новатора та серце", щоб керувати чесно та з честю.

"Він – візіонер, чий внесок в Apple за 25 років вже надто вагомий, щоб перерахувати все, і він, безсумнівно, є правильною людиною, яка спрямовуватиме Apple у майбутнє", – зауважив Тім Кук.

Тернус, своєю чергою, висловив вдячність за можливість продовжити місію Apple на новій посаді.

Я сповнений оптимізму щодо того, чого ми можемо досягти найближчими роками, і я дуже радий знати, що найталановитіші люди на землі працюють тут, в Apple, сповнені рішучості бути частиною чогось більшого, ніж будь-хто з нас. Для мене велика честь обійняти цю роль і я обіцяю керуватися цінностями та баченням, які визначають це особливе місце протягом півстоліття,

– наголосив новий генеральний директор Apple.