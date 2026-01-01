Понад 10 мереж: перелік усіх магазинів, де можна витратити "тисячу Зеленського"

Нині у переліку є 14 магазинів та онлайн-маркетів, проте список постійно поповнюється, пише 24 Канал.

Мережі магазинів:

Онлайн-маркети:

"Зимову тисячу" дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.

"Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.

Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.Програму "тисяча Зеленського" можна витратити на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек".