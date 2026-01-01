Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Понад 10 мереж: перелік усіх магазинів, де можна витратити "тисячу Зеленського"
1 січня, 15:25
3

Понад 10 мереж: перелік усіх магазинів, де можна витратити "тисячу Зеленського"

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • "Тисячу Зеленського" можна витратити в 14 магазинах та онлайн-маркетах, включаючи NOVUS, Auchan, Rozetka та інші.
  • Кошти, отримані через "Національний кешбек", можна витратити до 30 червня 2026 року, а через Укрпошту – до кінця лютого 2026 року.

"Тисячу Зеленського" можна витратити на книги, комуналку, донати, чи купити за ці кошти українські товари. Мережі супермаркетів та маркетплейси по всій Україні беруть участь в програмі.

У яких магазинах витратити "тисячу Зеленського"?

Нині у переліку є 14 магазинів та онлайн-маркетів, проте список постійно поповнюється, пише 24 Канал.

Мережі магазинів:

  • NOVUS;
  • LIGA PRIM;
  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Torba;
  • "Сімі23";
  • MAUDAU.
  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • THRASH!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

Онлайн-маркети:

  • Rozetka;
  • MAUDAU.

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

  • Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
  • Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?

  • "Зимову тисячу" дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.

  • "Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.

  • Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.Програму "тисяча Зеленського" можна витратити на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек".

  • "Тисячу Зеленського" можна витратити також на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек". Це можна зробити в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптових цін" та інших.