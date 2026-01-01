Более 10 сетей: перечень всех магазинов, где можно потратить "тысячу Зеленского"
- "Тысячу Зеленского" можно потратить в 14 магазинах и онлайн-маркетах, включая NOVUS, Auchan, Rozetka и другие.
- Средства, полученные через "Национальный кэшбек", можно потратить до 30 июня 2026 года, а через Укрпочту – до конца февраля 2026 года.
"Тысячу Зеленского" можно потратить на книги, коммуналку, донаты, или купить за эти средства украинские товары. Сети супермаркетов и маркетплейсы по всей Украине участвуют в программе.
В каких магазинах потратить "тысячу Зеленского"?
Сейчас в перечне есть 14 магазинов и онлайн-маркетов, однако список постоянно пополняется, пишет 24 Канал.
Сети магазинов:
- NOVUS;
- LIGA PRIM;
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Торба;
- "Сими23";
- MAUDAU.
- "Сильпо";
- "Фора";
- ТРАШ! ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
Онлайн-маркеты:
- Rozetka;
- MAUDAU.
До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?
- Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
- Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
"Зимнюю тысячу" разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.Программу "тысяча Зеленского" можно потратить на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек".
"Тысячу Зеленского" можно потратить также на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек". Это можно сделать в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптовых цен" и других.