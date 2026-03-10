В Україні зафіксували тисячі мільйонерів: у якому місті найбільше багатіїв

Українці подали вже понад 46 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Така цифра відома станом на початок березня 2026 року.

Скільки наразі мільйонерів в Україні?

Зокрема вже задекларовано 32,4 мільярда гривень доходів, які отримані у 2025 році, про що йдеться на сайті Державної податкової служби.

Найбільші суми прибутків задекларували платники податків:

міста Києва – 6,6 мільярда гривень; Львівської області – 3,0 мільярда гривань; Дніпропетровської області – 2,9 мільярда гривень; Київської області – 2,8 мільярда гривень.

Понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад мільйона гривень.

Загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 мільярда гривень доходів та визначили до сплати 445 мільйонів гривень податкових зобов’язань,

– зазначили у податковій.

Серед найпоширеніших джерел доходів:

спадщина та дарування – 2,9 мільярда гривень;

продаж рухомого та нерухомого майна – 819,1 мільйона гривень;

іноземні доходи – 733,2 мільйона гривень;

дохід від оренди майна – 406 мільйона гривень;

інші оподатковувані доходи – 340,6 мільйона гривень;

інвестиційні доходи – 227,3 мільйона гривень.

Цікаво! Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області. Він сплатив понад 15,6 мільйона гривень ПДФО та військового збору.

Зокрема за результатами декларування українці визначили до сплати 716 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

А з 2026 року податкову декларацію про майновий стан та доходи можна подати онлайн у Дії. Застосунок пропонує бета-тест.

Для участі потрібно:

бути громадянином України; бути фізичною особою з правом на податкову знижку.

Якщо коротко – тепер не треба їхати в установи. Усе можна зробити онлайн,

– пояснили у Дії.

Зверніть увагу! Послуга доступна лише для фізичних осіб.

