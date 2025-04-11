Чому план Трампа з повернення виробників до США не працює

Економічна політика Трампа щодо повернення виробництв до країни виявилася неефективною. Яскравим прикладом є завод із виробництва сумок преміум-класу компанії Louis Vuitton у штаті Техас.

Проблеми з виробництвом у США

Агентство Reuters опублікувало матеріал, в якому аналізує причини, чому ідея Трампа провалилася, передає 24 Канал.

Читайте також Світовий гігант скасовує замовлення з Китаю через мита Трампа

У 2019 році Дональд Трамп і Бернар Арно, власник компанії LVMH, відкрили завод у Техасі з наміром випускати елітні сумки під брендом Louis Vuitton з маркуванням "Made in USA".

Основні цілі проєкту полягали у створенні нових робочих місць, підтримці локального виробництва та економії на імпортних тарифах. Проте результати виявилися значно гіршими за очікування.

Проблеми заводу Louis Vuitton у Техасі:

Завод регулярно посідає одне з останніх місць за якістю продукції серед підприємств бренду у світі.

Відчувається гостра нестача кваліфікованих фахівців, здатних працювати з натуральною шкірою відповідно до стандартів компанії.

Показник браку під час обробки шкіри становить 40%, тоді як середній показник на інших заводах не перевищує 20%.

Продукцію з дефектами змушені знищувати, зокрема спалювати.

Деякі працівники намагалися приховувати дефекти, щоб виконати встановлені нормативи виробництва.

Інші проблеми на заводі Louis Vuitton

На початку роботи підприємства в Техасі компанія Louis Vuitton платила працівникам 13 доларів за годину, нині зарплата зросла до 17 доларів (при мінімальній оплаті в Техасі 7,25 долара за годину).

Попри надану владою штату знижку в розмірі 75% на податок на нерухомість терміном на десять років (що дозволить компанії заощадити приблизно 29 мільйонів доларів), ситуація не поліпшилася.

Навчання нових співробітників триває кілька тижнів, однак багато кандидатів не відповідають високим стандартам компанії.

Цікаво! Початковий план створити 1000 робочих місць не було виконано. Станом на 2025 рік на заводі працевлаштовано менше ніж 300 осіб.