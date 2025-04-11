Проблемы с производством в США

Агентство Reuters опубликовало материал, в котором анализирует причины, почему идея Трампа провалилась, передает 24 Канал.

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В 2019 году Дональд Трамп и Бернар Арно, владелец компании LVMH, открыли завод в Техасе с намерением выпускать элитные сумки под брендом Louis Vuitton с маркировкой "Made in USA".

Основные цели проекта заключались в создании новых рабочих мест, поддержке локального производства и экономии на импортных тарифах. Однако результаты оказались значительно хуже ожиданий.

Проблемы завода Louis Vuitton в Техасе:

Завод регулярно занимает одно из последних мест по качеству продукции среди предприятий бренда в мире.

Ощущается острая нехватка квалифицированных специалистов, способных работать с натуральной кожей в соответствии со стандартами компании.

Показатель брака при обработке кожи составляет 40%, тогда как средний показатель на других заводах не превышает 20%.

Продукцию с дефектами вынуждены уничтожать, в частности сжигать.

Некоторые работники пытались скрывать дефекты, чтобы выполнить установленные нормативы производства.

Другие проблемы на заводе Louis Vuitton

В начале работы предприятия в Техасе компания Louis Vuitton платила работникам 13 долларов в час, сейчас зарплата выросла до 17 долларов (при минимальной оплате в Техасе 7,25 доллара в час).

Несмотря на предоставленную властями штата скидку в размере 75% на налог на недвижимость сроком на десять лет (что позволит компании сэкономить примерно 29 миллионов долларов), ситуация не улучшилась.

Обучение новых сотрудников длится несколько недель, однако многие кандидаты не соответствуют высоким стандартам компании.

Интересно! Первоначальный план создать 1000 рабочих мест не был выполнен. По состоянию на 2025 год на заводе трудоустроено менее 300 человек.