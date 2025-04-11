Об этом американский дипломат и экс-посол США в Украине с 2003 по 2006 годы Джон Хербст рассказал Суспильному, сообщает 24 Канал. До утверждения посла в Украине будет временный поверенный.

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Что происходит вокруг отставки Бринк

Джон Хербст предполагает, что госсекретарь США Марко Рубио просил госпожу посла США в Украине Бриджит Барк продолжить работу в Украине, поскольку в команде Трампа не было желающих ехать в Киев из-за страха.

По словам дипломата, процесс поиска, проверки и утверждения в Сенате нового посла занимает шесть-восемь или даже девять месяцев.

Конечно, бывают случаи, когда это можно сделать значительно быстрее. Например, сейчас у нас есть несколько новых послов, которых Сенат утвердил при администрации Трампа. Вот только на этой неделе Майк Хакаби был утвержден послом в Израиль, поэтому это можно сделать за несколько месяцев,

– сообщил он.

Хербст отмечает, если команде Трампа не удастся найти кого-то из своего круга, то они выберут кадрового дипломата. По мнению экс-посла, в Америке есть много сильных дипломатов, которые охотно примут новый вызов.

В то же время Джон Хербст высоко оценил работу Бриджит Бринк. По его словам, госпожа посол "имела сложную работу" и "продвигала реформы".

Кстати, руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов отмечает, что потенциально новым послом США может стать Крис Смит, который уже работал в посольстве в Киеве. Однако пока это лишь предположение, никаких решений нет.