Трамп став криптовалютним мільярдером: чи захоче він виводити готівку

Повна підтримка Дональдом Трампом криптовалют під час його передвиборчої кампанії завершилася запуском його власного мем-токена $Trump. Однак, президент може зіткнутися з труднощами під час монетизації токена.

Зліт мем-токена у ціні

Мем-токен було запущено в п'ятницю, і до неділі його повна ринкова капіталізація досягла майже 73 мільярди доларів. Однак після цього ціна впала приблизно на 50%, і наразі ринкова вартість становить близько 38 мільярдів доларів. Чому Трамп може зіткнутися з труднощами монетизації токена, розповідає 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Усього за кілька днів Дональд Трамп став одним із найбільших криптовалютних мільярдерів світу,

– ідеться у статті.

Довідково. CIC Digital, емітент токена $Trump та афілійована компанія Trump Organization, контролює 80% загального обсягу токенів, які оцінюються у 30 мільярдів доларів станом на вівторок.

Розподіл токенів і можливі обмеження

Згідно з офіційним вебсайтом токена, 10% загального обсягу призначено для публічного розподілу, а ще 10% — для "ліквідності". Усього планують випустити 1 мільярд токенів упродовж трьох років, із яких 200 мільйонів уже доступні.

Попри те, що CIC Digital контролює 80% токенів, це не означає, що компанія зможе продати свою частку за поточною ціною. Масовий продаж токенів може суттєво знизити їхню вартість на ринку.

Аналітик компанії Bernstein Гаутам Чугані пояснив, що великий обсяг токенів у руках інсайдерів може створити ризики для інвесторів: "Якщо інсайдери почнуть розподіляти свої токени, це призведе до збитків для інвесторів".

Паралелі з Truth Social

Схожа ситуація спостерігалася з іншими активами, пов'язаними з Дональдом Трампом, наприклад, із акціями компанії Trump Media & Technology Group, яка володіє соціальною мережею Truth Social.

Коли у вересні 2024 року завершився період блокування акцій Truth Social, побоювання, що Трамп розпочне їх масовий продаж, спричинили падіння ціни. Однак після заяви президента, що він не планує продавати свої акції, ціна знову зросла.

Аналогічний ризик існує і для токена $Trump. Будь-які натяки на те, що CIC Digital або її афілійовані особи можуть продати свої токени, ймовірно, спричинять падіння ціни.

Перспективи мем-токена $Trump

Попри ризики, токен $Trump має потенціал довгострокового існування завдяки безпосередньому зв'язку з Дональдом Трампом. Однак значна частка токенів у руках інсайдерів може знизити його привабливість для інвесторів.

Мем-токен, який використовує бренд Трампа і його політичний вплив, може мати довгостроковий потенціал, але все залежить від його структури. Якщо проєкт зосереджений на надмірному вилученні прибутків інсайдерами, це може негативно вплинути на його стабільність,

— зазначив Чугані.

Нещодавно команда Трампа запустила ще один токен під назвою $Melania, але ринок сприйняв це негативно. Інвестори побачили в цьому "розмивання бренду" через подальше збільшення пропозиції токенів, що могло бути сприйнято як спроба надмірно використовувати криптовалютний ринок.