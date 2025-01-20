Криптовалюта Трампа родовжує зростати

Токен під назвою $TRUMP був створений як мем-криптовалюта, що пов'язана з поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Станом на 10:20 за київським часом у понеділок його ціна досягла 58,56 доларів, а ринкова капіталізація сягнула близько 11,7 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це зробило токен 18 за величиною криптовалютою у світі. За останні 24 години обсяг торгів становив 52,5 мільярда доларів,

– ідеться у статті.

Довідково. Монета Трампа — це новий криптовалютний токен, створений на блокчейні Solana. Мем-токен поєднує в собі елементи цифрових активів і соціального руху.

Сайт криптовалюти виконаний у фірмовому стилі Трампа та містить його фразу "Бийся, бийся, бийся" (Fight, fight, fight), яку він сказав після замаху в липні 2024 року.

Це не перший крок Трампа у сферу криптовалют. Новий токен підтримується компаніями CIC Digital LLC та Fight Fight Fight LLC, які є дочірніми структурами The Trump Organization. За даними офіційного сайту токена, 80% його обсягу належить саме цим компаніям.

Криптовалюта Меланії Трамп

Успіх мем-токена Трампа збігся з запуском криптовалюти його дружини, Меланії Трамп. Її токен вже торгується за ціною 12,03 долара, а ринкова капіталізація становить 1,9 мільярда доларів.

На фоні популярності мем-токенів криптовалюта Bitcoin також демонструє рекордне зростання. У понеділок вранці Bitcoin досяг нового історичного максимуму — 109 071,86 долара.

Зауважте. За місяць вартість Bitcoin зросла на понад 10%.