Взлет мем-токена в цене

Мем-токен был запущен в пятницу, и к воскресенью его полная рыночная капитализация достигла почти 73 миллиарда долларов. Однако после этого цена упала примерно на 50%, и сейчас рыночная стоимость составляет около 38 миллиардов долларов. Почему Трамп может столкнуться с трудностями монетизации токена, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Всего за несколько дней Дональд Трамп стал одним из крупнейших криптовалютных миллиардеров мира,

– говорится в статье.

Справочно. CIC Digital, эмитент токена $Trump и аффилированная компания Trump Organization, контролирует 80% общего объема токенов, которые оцениваются в 30 миллиардов долларов по состоянию на вторник.

Распределение токенов и возможные ограничения

Согласно официальному вебсайту токена, 10% общего объема предназначено для публичного распределения, а еще 10% - для "ликвидности". Всего планируют выпустить 1 миллиард токенов в течение трех лет, из которых 200 миллионов уже доступны.

Несмотря на то, что CIC Digital контролирует 80% токенов, это не означает, что компания сможет продать свою долю по текущей цене. Массовая продажа токенов может существенно снизить их стоимость на рынке.

Аналитик компании Bernstein Гаутам Чугани объяснил, что большой объем токенов в руках инсайдеров может создать риски для инвесторов: "Если инсайдеры начнут распределять свои токены, это приведет к убыткам для инвесторов".

Параллели с Truth Social

Похожая ситуация наблюдалась с другими активами, связанными с Дональдом Трампом, например, с акциями компании Trump Media & Technology Group, которая владеет социальной сетью Truth Social.

Когда в сентябре 2024 года завершился период блокировки акций Truth Social, опасения, что Трамп начнет их массовую продажу, вызвали падение цены. Однако после заявления президента, что он не планирует продавать свои акции, цена снова выросла.

Аналогичный риск существует и для токена $Trump. Любые намеки на то, что CIC Digital или ее аффилированные лица могут продать свои токены, вероятно, повлекут за собой падение цены.

Перспективы мем-токена $Trump

Несмотря на риски, токен $Trump имеет потенциал долгосрочного существования благодаря непосредственной связи с Дональдом Трампом. Однако значительная доля токенов в руках инсайдеров может снизить его привлекательность для инвесторов.

Мем-токен, который использует бренд Трампа и его политическое влияние, может иметь долгосрочный потенциал, но все зависит от его структуры. Если проект сосредоточен на чрезмерном изъятии прибыли инсайдерами, это может негативно повлиять на его стабильность,

- отметил Чугани.

Недавно команда Трампа запустила еще один токен под названием $Melania, но рынок воспринял это негативно. Инвесторы увидели в этом "размывание бренда" из-за дальнейшего увеличения предложения токенов, что могло быть воспринято как попытка чрезмерно использовать криптовалютный рынок.