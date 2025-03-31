Трамп озвучив дату продажу TikTok
- Президент США Дональд Трамп оголосив, що угода про продаж TikTok має бути завершена до 5 квітня.
- Трамп висловив надію, що TikTok зможе продовжити роботу в США.
Прездент США Дональд Трамп оголосив, що угода щодо продажу TikTok має бути завершена до кінця суботи, 5 квітня.
TikTok мають продати
За словами Трампа, висловленими під час розмови з журналістами на борту Air Force One, інтерес до купівлі TikTok з боку потенційних покупців є "величезним", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Президент також висловив надію, що додаток зможе продовжити свою роботу в США.
"Я хочу, щоб TikTok продовжував функціонувати", – зазначив він.
Що цьому передувало
В січні Трамп визначив 5 квітня крайнім терміном для TikTok, аби знайти некитайського покупця. Закон про заборону TikTok у США було відтерміновано саме до цієї дати.
Джерела видання повідомили, що приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість зробити невелику міноритарну інвестицію в американську діяльність TikTok.
Зауважте. Blackstone веде переговори з некитайськими зацікавленими сторонами ByteDance, включаючи Susquehanna International та General Atlantic, з метою залучення додаткового фінансування для придбання американських операцій TikTok.
Позиція США
У Вашингтоні стверджують, що TikTok належить ByteDance, і Пекін потенційно може використовувати платформу для операцій впливу, спрямованих проти США, і для збору даних про американських громадян.