Трамп погрожує Apple 25% митом за виробництво iPhone за межами США

Колишній президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткове мито для продукції Apple, якщо компанія не перенесе виробництво iPhone для американського ринку до США.

Погрози Трампа

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, передає 24 Канал. У разі невиконання цієї умови, за його словами, для Apple діятиме тариф "не менше 25%".

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"Я вже давно повідомив Тіму Куку, що очікую, що айфони, які продаються в США, будуть вироблятися саме в США, а не в Індії чи будь-де ще", – заявив Трамп.

Що цьому передувало

За даними The Wall Street Journal, Apple почала переносити частину виробництва для американського ринку до Індії ще до початку торговельної війни між США та Китаєм. Проте флагманські моделі iPhone Pro та Pro Max і далі збирають у Китаї.

Зауважте. Apple розглядає можливість перенести частину виробництва на територію США, однак, за оцінкою WSJ, цей процес може розтягнутись на роки.