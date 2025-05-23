Угрозы Трампа

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает 24 Канал. В случае невыполнения этого условия, по его словам, для Apple будет действовать тариф "не менее 25%".

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"Я уже давно сообщил Тиму Куку, что ожидаю, что айфоны, которые продаются в США, будут производиться именно в США, а не в Индии или где-либо еще", – заявил Трамп.

Что этому предшествовало

По данным The Wall Street Journal, Apple начала переносить часть производства для американского рынка в Индию еще до начала торговой войны между США и Китаем. Однако флагманские модели iPhone Pro и Pro Max и дальше собирают в Китае.

Заметьте. Apple рассматривает возможность перенести часть производства на территорию США, однако, по оценке WSJ, этот процесс может растянуться на годы.