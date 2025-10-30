Укр Рус
30 жовтня, 13:47
Масштабна цифровізація ринку праці: уряд запускає нову систему

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Уряд України запускає систему "Обрій" для цифровізації ринку праці, що має зробити працевлаштування ефективнішим і зменшити бюрократію.
  • Система об'єднає всі сервіси в одній екосистемі, забезпечуючи супровід людини на ринку праці та аналіз попиту і пропозиції у режимі реального часу.

Уряд ухвалив постанову, яка запускає масштабну цифровізацію ринку праці через систему "Обрій". Ініціатива має зробити працевлаштування більш ефективним і скоротити паперову бюрократію.

Уряд запускає "Обрій"

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає 24 Канал. 

За допомогою "Обрію" громадяни зможуть:

  • зареєструвати статус безробітного;
  • оформити допомогу;
  • офіційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях;
  • отримати грант на навчання;
  • підтвердити свою кваліфікацію.

Зауважте. Систему розробляють Мінекономіки та Державна служба зайнятості. "Обрій" автоматично перевірятиме дані у Пенсійному фонді, Держцентрі зайнятості та інших держреєстрах.

Питання бюрократії

Міністерство зазначає, що велика частина українців сьогодні працює неофіційно або взагалі поза формальним ринком праці. Основні проблеми – застарілі процеси та недостатня цифровізація сервісів, через що фахівці часто не можуть ефективно направити людей туди, де їхні навички потрібні, або синхронізувати навчальні програми з реальними потребами роботодавців.

Що зміниться?

Натомість, як пояснили у відомстві, "Обрій" створює єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці та залучає бізнес і освітні заклади до підбору та перекваліфікації кадрів. 

Програми перенавчання будуть прив'язані до конкретних потреб роботодавців, а довідники професій і навичок – узгоджені з практиками ЄС.

Важливо. Система об'єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі, забезпечуючи супровід людини від першого дня роботи до повторного працевлаштування у разі втрати роботи.

Наш фокус – повернути людей в економіку та забезпечити бізнес кадрами, 
– заявив міністр економіки Олексій Соболев. 

Він додав, що система дозволить аналізувати та прогнозувати баланс попиту і пропозиції на ринку праці у режимі реального часу.

