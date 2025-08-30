Європейські автовиробники попередили Європейську комісію про нереалістичність встановлених цілей щодо скорочення викидів вуглекислого газу.

Чому обурились автовиробники?

Лист із критикою політики ЄС підписали Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA) та Європейська асоціація постачальників автомобілів (CLEPA) і надіслали президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн, передає 24 Канал.

Дивіться також Українці купують більше китайських авто: які марки найпопулярніші

У документі зазначено, що виконання амбітних стандартів для легкових автомобілів і фургонів на 2030 та 2035 роки у сучасних умовах практично неможливе.

Які виклики постали перед виробниками?

Попри заплановані інвестиції понад 250 мільярдів євро у зелений перехід і сотні нових моделей електромобілів, виробники стикаються із серйозними проблемами, як от повна залежність від Азії у виробництві батарей, високі ціни на електроенергію та 15%-ве мито США на експорт європейських авто.

Через це частка електромобілів на ринку лишається низькою: 15% серед легкових авто, 9% серед фургонів і 3,5% серед вантажівок.

Тож, автовиробники закликаои переглянути підхід і дозволити технологічну нейтральність, включно з гібридами, водневими авто та ефективними двигунами внутрішнього згоряння.

Чи є шанс на зміну політики?

Стратегічний діалог про майбутнє автомобільної промисловості, запланований на 12 вересня, виробники називають останнім шансом ЄС скоригувати політику.

"Світ кардинально змінився з моменту встановлення поточного курсу, і стратегія ЄС для автомобільного сектору повинна змінитися разом з ним", – зазначили президенти ACEA та CLEPA.

Довідково. У 2023 році Рада ЄС затвердила нові стандарти викидів вуглекислого газу для автомобілів та мікроавтобусів. Ті передбачають скорочення викидів на 55% для легкових авто та на 50% для мікроавтобусів до 2030 року у порівнянні з 2021-м. А з 2035 року всі нові автомобілі в ЄС повинні стати кліматично нейтральними.