iPhone за 3500 доларів: як Трамп хоче перенести виробництво Apple в США і чому це абсурд

Під час загострення торговельної риторики Дональда Трампа щодо Китаю, американський технологічний гігант Apple може опинитися під значним економічним тиском. Зокрема, мовиться про можливе підвищення цін на iPhone – один із найпопулярніших смартфонів у світі, у зв’язку із запровадженими проти світових країн тарифами. Йдеться й про Китай, де здебільшого виробляються iPhone. Президент США також публічно закликав Apple перенести виробництво iPhone до США, наголошуючи на потребі відновити американські робочі місця і зменшити залежність від Китаю в стратегічно важливих галузях.

Однак реалізація такого плану може мати суттєві економічні наслідки. Через наслідки тарифів базова модель iPhone, яка сьогодні коштує близько 799 доларів, може подорожчати до понад тисячі. Найдорожчі моделі Pro і Pro Max можуть перетнути позначку в 1500 доларів, що наблизить їх до цінового рівня преміум-сегмента ноутбуків. А в разі виробництва у США – до 3500 доларів.

Таке зростання цін стане відчутним для середнього споживача. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, понад 70% американців очікують, що нові тарифи призведуть до загального зростання вартості побутової електроніки. І хоча Apple вже почала переносити частину виробництва до Індії та В’єтнаму, повна відмова від китайських потужностей є малоймовірною в найближчій перспективі.

Чи залишаться прихильники Apple зі своїми улюбленими смартфонами – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як Білий дім хоче перенести виробництво iPhone до США

У той час, коли президент Дональд Трамп вводить зворотні тарифи в розмірі 125% на всі китайські імпортні товари після китайського мита у 84%, у Білому домі не відступають від ідеї перенесення виробництва iPhone до США. Прессекретарка президента Каролін Левітт заявила, що компанія Apple "не інвестувала б такі шалені гроші в Америку, якби не вірила в її потенціал", посилаючись на нещодавно анонсований план інвестицій на суму 500 мільярдів доларів американську економіку.



Що американці думають про нові тарифи Трампа / Інфографіка компанії Ipsos 4 – 6 квітня

Однак критики зазначають, що аргументи адміністрації мають слабкі місця, адже ця інвестиція є "типовою для масштабу Apple". До того ж співзасновник Apple Стів Джобс та чинний генеральний директор Тім Кук ще понад десять років тому заявляли, що виробництво iPhone у США є надто складним і малоймовірним з технічних та кадрових причин.

Міністр торгівлі США Говард Латнік на вихідних заявив, що тарифи можуть призвести до того, що "армія з мільйонів працівників, які зараз вкручують крихітні гвинтики в Китаї, переміститься до США". На це журналістка The New York Times Мегі Хаберман прямо запитала у Левітт, чи вважає Дональд Трамп реалістичним перенесення виробництва iPhone до США. Прессекретарка відповіла:

Безумовно. Він вірить, що у нас є робоча сила, ресурси та потенціал, щоб це реалізувати.

Утім, реальність виглядає складнішою. У біографії Стіва Джобса Волтер Айзексон згадував зустрічі Джобса з тодішнім президентом Бараком Обамою у 2010 та 2011 роках.



Під час однієї з них Джобс наголосив, що для підтримки заводу з 700 тисячами працівників, як у Китаї, необхідно мати 30 тисяч кваліфікованих інженерів, яких у США просто неможливо знайти у потрібній кількості.

Ви не знайдете стільки людей в Америці, яких можна було б найняти,

– сказав тоді Джобс.

Тім Кук підтверджував цю думку у 2017 році під час заходу Fortune Global Forum: "Насправді Китай давно вже перестав бути країною з дешевою робочою силою. Головна причина залишатися там – це не вартість, а концентрація навичок, досвіду й точності в одному місці. Наприклад, для наших продуктів потрібне надсучасне обладнання та глибоке розуміння роботи з матеріалами. У США важко навіть зібрати кімнату з інженерами з обробки, а в Китаї такими людьми можна заповнити кілька футбольних полів", – зазначив тоді керівник Apple.



Топ-10 товарів, які США імпортують з Китаю / Інфографіка Census Bureau, Christopher Rugaber / AP

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Які плани в Apple

Після оголошення Дональдом Трампом нових жорстких тарифів на китайські товари, Apple шукає шляхи, як обійти удар по своїм прибуткам. Один із варіантів – збільшити виробництво iPhone в Індії, пише The Wall Street Journal.

За останній рік компанія вже відправила звідти "яблучних" смартфонів на суму понад 17 мільярдів доларів – і це тільки початок. Індія стає новим виробничим хабом, і Apple планує активніше використовувати її потужності, щоб менше залежати від Китаю. І, головне, уникнути нових тарифів, які можуть серйозно вдарити по ціні пристроїв у США.

Цікаво! Apple не стала чекати удару тарифів – і буквально за три дні наприкінці березня переправила п’ять літаків з iPhone та іншими продуктами з Індії до США. За словами індійських посадовців, термінова доставка була спробою встигнути до того, як набудуть чинності нові тарифи.



Попри це, компанія не планує підвищувати ціни на свої продукти ні в Індії, ні на інших ринках, кажуть джерела The India Times. Щоб пом’якшити удар від тарифів, Apple почала активно вивозити запаси техніки зі своїх заводів в Індії та Китаї до США – навіть попри те, що цей період зазвичай є "мертвим сезоном" для логістики.

Аналітики Bank of America підрахували: якщо компанія перекине весь обсяг виробництва з Індії на американський ринок, то зможе покрити до половини попиту на iPhone у США вже цього року. Непоганий страховий поліс, зважаючи на те, що Трамп обклав китайський імпорт митом аж до 125%.

Попри це, акції Apple останніми днями просіли – інвестори нервують через торговельну риторику з Вашингтона і можливе підвищення цін. Користувачі в Штатах тим часом почали оновлювати свої смартфони раніше, ніж планували – бо побоюються, що iPhone дуже скоро може суттєво подорожчати.

Щоправда, повністю відмовитися від Китаю Apple поки що не може. Там все ще зосереджені найпотужніші ланцюги постачань, інженери та високоточне обладнання – те, що складно і дорого повторити в інших країнах.

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Що буде з "айфонами"

Хоча Apple поступово переносить частину виробництва до Індії та В'єтнаму, Трамп і ці країни не оминув – ввівши додаткові тарифи у 26% та 46% відповідно. Для Apple це майже як удар у спину: компанія роками слухала поради США щодо диверсифікації, а тепер всі варіанти – під вогнем.

На фоні невизначеності Apple втратила 640 мільярдів доларів ринкової капіталізації за кілька днів, а її акції впали ще на 5% 8 квітня, пише The Washington Post.

Тим часом компанія намагається наростити виробництво в Індії, але цього недостатньо, аби забезпечити глобальний попит. У WP, на відміну від The India Times, кажуть, що підвищення цін на iPhone – лише питання часу. І хоча частину користувачів це може зупинити від покупки, ті, хто беруть смартфони на виплат через операторів, можуть не відчути різниці.

Чи буде Apple перекладати повну вартість мит на споживачів – питання дискусійне. На тлі зростання мит експерти вважають, що Apple здатна краще за більшість компаній витримати фінансовий тиск – усе завдяки великим націнкам на iPhone. Аналітик Counterpoint Герріт Шнеманн зазначає: навіть якщо компанія не візьме на себе весь удар, помірне підвищення цін може стримати відтік покупців.

Для тих, хто купує телефони за повну вартість, подорожчання буде відчутним. Але більшість американців беруть смартфони на виплат через мобільних операторів – для них зміни можуть бути майже непомітними.

Водночас економіка процесу виробництва "айфонів" не дозволить перенести все до США. Висока вартість праці в Штатах у поєднанні з залежністю від азійських постачальників компонентів зробила б пристрої значно дорожчими. Джерело WP підсумовує: "iPhone не повернеться до виробництва в Америці".