Скільки коштує розлучитися у 2024 році

Якщо українці хочуть розлучитися, то вони мають сплатити судовий збір. Він оплачується до державного бюджету за розгляд у суді справи про розірвання шлюбу.

Скільки коштує розлучитися в Україні через суд

Щороку в січні ця сума судового збору зростає, пише 24 канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Читайте також Рада підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних

Збільшення пов'язано зі зростом прожиткового мінімуму. Саме на його основі судовий збір і вираховується. Так судовий збір становить 40% від прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, яка проживає в Україні.

Станом на 2024 рік сума за розірвання шлюбу становить 1211,20 гривень.

Зверніть увагу! У разі подання позову через Електронний суд, судовий збір можна сплатити зі знижкою 20%.

Хто оплачує розірвання шлюбу через суд

Кошти за розлучення у цьому випадку оплачує заявник-позивач. Зокрема другий з подружжя може компенсувати витрати за розлучення на підставі рішення суду або добровільно.

Оплатити розлучення можливо у касі банку або зробити переказ на банківський рахунок компетентного суду, використовуючи платіжну систему на сайті конкретного суду.

Зауважте! Також потім потрібно прикласти роздруковане підтвердження до позову.

Хто може не сплачувати судовий збір

Учасника процесу можуть звільнити від сплати судових витрат, якщо він подасть декларацію та доведе, що він не може нести витрати без збитку для підтримки себе.

Йдеться про таких осіб:

позивачі у справах про стягнення аліментів;

громадяни, у випадках, передбачених законодавством, які звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

особи з інвалідністю Другої світової війни та сім'ї людей, які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб;

позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Чи можна розлучитися в Україні через РАЦС

Українці можуть розірвати шлюб через РАЦС, але за певних умов:

особи мають спільну згоду щодо розлучення;

подружжя не має повнолітніх дітей.

Зокрема реєстрацію розірвання шлюбу в РАГСі треба сплатити держмито в розмірі 8 гривень 50 копійок. Це становить 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

