Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Олексія Гончаренка.

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Законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних

У четвер, 5 грудня, стало відомо, що Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних – №3843.

Вказується, що "за" проголосувало 232 народних обранці. Нардеп Гончаренко зазначив, що це важливе рішення.

"Це крок до повернення довіри до суду і боротьби із корупцією", – додав він.

Додамо, що народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що сьогодні прийнято за основу два закони про суд присяжних: