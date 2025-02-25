У Росії подорожчали вина з "недружніх країн": Кремль почав збирати підвищені податки з громадян
- Імпортні вина в Росії подорожчали на 40% через підвищення мит та санкції, особливо з "недружніх" країн.
- Мито на вино з цих країн піднято до 25%, а імпорт з ЄС скоротився, натомість збільшився з Чилі, Аргентини та інших країн.
- Подорожчання імпортних вин призвело до зростання цін на місцеву продукцію, через підвищення вартості імпортного обладнання.
За рік, з лютого 2024-го до лютого 2025-го, ціни на імпортні вина в російських магазинах значно зросли. В середньому фіксують зростання на 40%.
Здорощали товари з "недружніх" країн
Як повідомила російська компанія Fort, що займається торгівлею вином, значне подорожчання пов'язане з підвищенням мит і санкційним тиском, інформує 24 Канал з посиланням на "тривожні" новини росЗМІ.
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Інший великий дистриб'ютор алкоголю – Ladoga – також зафіксував зростання вартості імпортних вин у своєму асортименті на 10 – 50%, залежно від країни походження. Найбільше подорожчала продукція з держав, які російська влада визнала "недружніми".
Мито на вино та інші причини
З липня 2024 року уряд Росії підняв мито на вино з таких країн до 25% (але не менше 2 доларів за літр), що замінило попередню ставку в 20% від митної вартості.
Як зазначив виконавчий директор Fort Олександр Ліпілін, на ріст цін також вплинули підвищення акцизів (з 108 до 113 рублів за літр) та труднощі з транскордонними платежами.
Зауважте. Внаслідок цього майже не залишилося вин із "недружніх" країн дешевше ніж 1000 рублів за пляшку.
Імпорт вин
За даними Євростату, у 2024 році імпорт вина з ЄС до Росії скоротився на третину – до 160,6 тисяч тонн (на суму 532 мільйона євро). Водночас постачальники почали збільшувати імпорт із Чилі, Аргентини, ПАР, а також Туреччини, Греції, Сирії та Кіпру.
Подорожчання імпортних вин спричинило зростання цін і на місцеву продукцію. За словами представників Ladoga, наприкінці 2024 року частина російських виробників підняла ціни на 9 – 12%, інші планують це зробити з березня 2025-го.
Основними причинами є зростання вартості імпортного обладнання, яке через санкції стає складніше ремонтувати чи оновлювати.