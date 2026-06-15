Зруйнувала до котловану: Росія знищила ще одне відділення Укрпошти

Російська армія у понеділок, 15 червня, завдала знову вдарила по Укрпошті. Внаслідок ворожої атаки було повністю знищене відділення на Троєщині у Києві.

Які наслідки удару по відділенню Укрпошти

Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму дописі в Телеграмі.

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Керівник Укрпошти зазначив, що це вже друга атака по інфраструктурі компанії за тиждень після попереднього удару по хабу у Харкові.

Ігор Смілянський Гендиректор компанії "Укрпошта" Минулого тижня, коли дроном був частково зруйнований наш хаб у Харкові, на своєму "геббельс-ТБ" вони показали, що там нібито був склад боєприпасів. Звісно, це хвора фантазія (бо він щонайменше здетонував би), але той логістичний об’єкт хоча б працював.

Тоді як сьогодні ворог завдав цільового удару по відділенню в Києві, яка, за словами Смілянського, було зачинене ще у 2024 році.

Приміщення було знищене фактично до котловану. Але оскільки об'єкт простоював, то жодних посилок в ньому не було. Тож клієнти від цієї атаки, на відміну від харківської, не зазнали збитків.

На щастя, крім будівлі, яка була власністю Укрпошти, ніхто не постраждав,

– зауважив Смілянський.

Він додав, що поки говорити про відновлення цього зруйнованого відділення складно.

Однак Смілянський додав, що Укрпошта цього року планує збільшити кількість точок обслуговування клієнтів на Троєщині.

Фото: Знищене відділення Укрпошти на Троєщині / Ігор Смілянський