Зруйнувала до котловану: Росія знищила ще одне відділення Укрпошти
Російська армія у понеділок, 15 червня, завдала знову вдарила по Укрпошті. Внаслідок ворожої атаки було повністю знищене відділення на Троєщині у Києві.
Які наслідки удару по відділенню Укрпошти
Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму дописі в Телеграмі.
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Керівник Укрпошти зазначив, що це вже друга атака по інфраструктурі компанії за тиждень після попереднього удару по хабу у Харкові.
Минулого тижня, коли дроном був частково зруйнований наш хаб у Харкові, на своєму "геббельс-ТБ" вони показали, що там нібито був склад боєприпасів. Звісно, це хвора фантазія (бо він щонайменше здетонував би), але той логістичний об’єкт хоча б працював.
Тоді як сьогодні ворог завдав цільового удару по відділенню в Києві, яка, за словами Смілянського, було зачинене ще у 2024 році.
Приміщення було знищене фактично до котловану. Але оскільки об'єкт простоював, то жодних посилок в ньому не було. Тож клієнти від цієї атаки, на відміну від харківської, не зазнали збитків.
На щастя, крім будівлі, яка була власністю Укрпошти, ніхто не постраждав,
– зауважив Смілянський.
Він додав, що поки говорити про відновлення цього зруйнованого відділення складно.
Однак Смілянський додав, що Укрпошта цього року планує збільшити кількість точок обслуговування клієнтів на Троєщині.
Фото: Знищене відділення Укрпошти на Троєщині / Ігор Смілянський
- Нагадаємо, у ніч проти 8 червня російські війська атакували Харків ударними дронами типу "Шахед". Один з ударів припав на логістичний хаб Укрпошти, внаслідок чого частина складської будівлі була зруйнована, а пожежа охопила близько тисячі квадратних метрів.
- Попри масштаби руйнувань, обійшлося без постраждалих. У компанії запевнили, що продовжують працювати над тим, аби посилки клієнтів доставлялися без значних затримок. Також Укрпошта пообіцяла компенсувати вартість посилок, які були знищені внаслідок атаки.
- Пізніше компанія оцінила наслідки удару. Внаслідок пошкодження харківського сортувального центру частина відправлень була втрачена або зазнала пошкоджень. Загальна сума збитків перевищила 11 мільйонів гривень.
- Наразі Укрпошта спільно з власником приміщення опрацьовує варіанти відновлення пошкодженого хабу. Водночас компанія не планує згортати роботу в Харкові. На період відновлення логістику переорієнтували на резервні майданчики.