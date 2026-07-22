Удари Росії змусили Maersk піти з Чорноморського порту: що буде з вантажами

Міжнародна судноплавна компанія Maersk тимчасово припиняє роботу у Чорноморському порту. Через посилення російських ударів по інфраструктурі вона змушена зупинити надання сервісу.

Що відомо про зупинку роботи

Відвідування порту припинили до подальшого повідомлення, заявили у компанії "Маерск Україна".

Змушені повідомити, що у зв'язку з поточною ситуацією, яка впливає на нашу операційну діяльність, фідерний оператор не має можливості продовжувати надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт,

– йдеться у заяві компанії.