Які інвестиції очікуються у порту Чорноморськ?

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба вже підписав наказ про створення комісії для проведення конкурсу по Чорноморську, повідомляє 24 канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу: що відомо

Після створення конкурсної комісії мають відбутися ще три етапи:

підготовка необхідних документів;

власне оголошення конкурсу;

визначення його переможця.

Стартував перший конкурс публічно-приватного партнерства у портовій сфері від початку війни / Юлія Свириденко

Свириденко зазначила, що іноземні інвестори протягом останнього року виявляють неабиякий інтерес до порту Чорноморськ.

Наразі вже більш як 40 бажаючих хочуть взяти участь у проєкті – як інвестори, так і портові оператори.

Це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів – сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад 1,1 мільярда доларів надходжень до бюджетів протягом 40 років,

– заявила Свириденко.

За словами прем'єрки, проєкт охоплює 2 термінали порту – Перший та Контейнерний.

Голова уряду додала, що саме формат публічно-приватного партнерства вигідний для України. Адже за його умовами держава зберігає право власності на порт, а управлінням та модернізацією займається інвестор.

Це сигнал світу, що Україна відкрита до інвестицій і гарантує прозорі правила для бізнесу,

– підкреслила прем'єрка.

Що відомо про Чорноморський порт? Порт Чорноморськ є одним із ключових морських торгових вузлів України. Знаходиться біля Одеси, на узбережжі Чорного моря. Він має високий рівень механізації й спеціалізується на обробці різноманітних вантажів – розсипних, наливних і генеральних.

До війни, у 2019 році, через порт пройшло понад 26 мільйонів тонн вантажів, що стало рекордним показником в історії незалежної України. Порт відіграє стратегічну роль у забезпеченні продовольчої безпеки України, адже щороку обробляє понад 1,3 мільйона тонн вантажів, з яких майже 64 % складає зерно.

