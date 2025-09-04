Які інвестиції очікуються у порту Чорноморськ?
Віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба вже підписав наказ про створення комісії для проведення конкурсу по Чорноморську, повідомляє 24 канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
Після створення конкурсної комісії мають відбутися ще три етапи:
- підготовка необхідних документів;
- власне оголошення конкурсу;
- визначення його переможця.
Стартував перший конкурс публічно-приватного партнерства у портовій сфері від початку війни / Юлія Свириденко
Свириденко зазначила, що іноземні інвестори протягом останнього року виявляють неабиякий інтерес до порту Чорноморськ.
Наразі вже більш як 40 бажаючих хочуть взяти участь у проєкті – як інвестори, так і портові оператори.
Це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів – сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад 1,1 мільярда доларів надходжень до бюджетів протягом 40 років,
– заявила Свириденко.
За словами прем'єрки, проєкт охоплює 2 термінали порту – Перший та Контейнерний.
Голова уряду додала, що саме формат публічно-приватного партнерства вигідний для України. Адже за його умовами держава зберігає право власності на порт, а управлінням та модернізацією займається інвестор.
Це сигнал світу, що Україна відкрита до інвестицій і гарантує прозорі правила для бізнесу,
– підкреслила прем'єрка.
Що відомо про Чорноморський порт?
Порт Чорноморськ є одним із ключових морських торгових вузлів України. Знаходиться біля Одеси, на узбережжі Чорного моря. Він має високий рівень механізації й спеціалізується на обробці різноманітних вантажів – розсипних, наливних і генеральних.
До війни, у 2019 році, через порт пройшло понад 26 мільйонів тонн вантажів, що стало рекордним показником в історії незалежної України. Порт відіграє стратегічну роль у забезпеченні продовольчої безпеки України, адже щороку обробляє понад 1,3 мільйона тонн вантажів, з яких майже 64 % складає зерно.
Робота портів в Україні: що відомо?
Морські порти залишаються важливими каналами експорту України навіть під час війни. Розуміючи це, Росія завдає ударів по портовій інфраструктурі, намагаючись вразити їхні термінали. Від ворожих обстрілів страждає як порт Одеса, так і Чорноморськ.
Щоб запобігти техногенній катастрофі через можливе ураження суден російськими ракетами в Україні навіть заборонили розвантаження в портах вибухонебезпечних добрив. Заборона торкнулася безводного аміаку, аміачної селітри, аміачних розчинів та інших вибухонебезпечних сумішей.
Разом з тим відвантаження зерна в українських портах цього року зростає. За повідомленням "Укрзалізниці", станом на 25 серпня щодня в порти Великої Одеси прямували щонайменше 5 992 вагони з зерном.