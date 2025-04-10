"Виключено в осяжному майбутньому": чому США та Китай призупинили угоду щодо TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив про "паузу" в питанні можливого продажу TikTok. За його словами, ситуація поки що невизначена.

Чому продаж TikTok "на паузі"

Політик також підтвердив, що угода з продажу соцмережі "на столі", проте визнав – Пекін не надто налаштований її підтримувати. Як повідомив журналіст Fox News Чарльз Гаспаріно, посилаючись на офіційних представників Білого дому, продаж TikTok американській компанії в найближчій перспективі виключений – імовірно, остаточно, інформує 24 Канал.

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Причина – поглиблення торгової напруги між США та КНР.

"Ми переходимо до торгової війни, повністю зосередженої на китайцях", – написав Гаспаріно в соцмережі X.

Продаж TikTok – умова США

У квітні 2024 року США ухвалили закон, який зобов'язує китайську компанію ByteDance до 19 січня 2025 року продати TikTok – інакше додаток буде заборонено на території країни. У січні TikTok уже тимчасово припинив роботу в США, однак Трамп продовжив термін дії платформи на 75 днів, ще раз подовживши його 4 квітня.

Втім, як писало агентство Reuters, Пекін охолодив ставлення до угоди після нової хвилі торгових мит, запроваджених адміністрацією Трампа. Це ще більше ускладнило переговори.

Зауважте. Питання TikTok лишається політичним інструментом у відносинах між США та Китаєм, а його подальша доля напряму залежатиме від розвитку економічного протистояння між державами.