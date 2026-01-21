Таксі Uklon працюватиме в комендантську годину: перелік із 16 міст, де можна скористатися

Віднедавна служби таксі могли цілодобово працювати у Києві, а зараз цю можливість матимуть водії Uklon у 16 містах України. Проте є нюанс: доїхати у будь-яке місце не вийде.

У яких містах працюватиме таксі в комендантську годину?

З 00:00 22 січня компанія продовжує роботу своїх застосунків цілодобово, повідомив CEO Uklon Сергій Гришков.

Дивіться також Таксі Києва вже працює під час комендантської години: які ціни на нічні поїздки

Це означає, що таксі зможе їздити в комендантську годину в 16 містах України:

Центр та Північ: Київ, Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси;

Захід: Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці;

Південь та Схід: Кам’янське, Одеса.

Uklon також виділяє 3 мільйони гривень у вигляді промокодів для підтримки мобільності до/з Пунктів незламності. Їх розподілять через органи місцевого самоврядування.

Варто зауважити, що дістатися можна буде в окремі пункти:

Дім;

Пункт незламності;

Вокзал;

Лікарня;

Аптека;

Точка продажу продуктів.

Де Uklon не працюватиме вночі?

Сервіс не працюватиме впродовж дії комендантської години в містах, які наближені до лінії бойового зіткнення. Серед них:

Дніпро;

Запоріжжя;

Кривий Ріг;

Миколаїв;

Суми;

Харків;

Херсон;

Чернігів.

Також сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?