Таксі Uklon працюватиме в комендантську годину: перелік із 16 міст, де можна скористатися
- Uklon дозволить своїм водіям працювати в комендантську годину в 16 містах України, включаючи Івано-Франківськ, Вінницю, Одесу.
- Таксі зможе перевозити пасажирів до дому, пунктів незламності, вокзалів, лікарень, аптек та магазинів, але не працюватиме в містах поблизу лінії бойового зіткнення.
Віднедавна служби таксі могли цілодобово працювати у Києві, а зараз цю можливість матимуть водії Uklon у 16 містах України. Проте є нюанс: доїхати у будь-яке місце не вийде.
У яких містах працюватиме таксі в комендантську годину?
З 00:00 22 січня компанія продовжує роботу своїх застосунків цілодобово, повідомив CEO Uklon Сергій Гришков.
Це означає, що таксі зможе їздити в комендантську годину в 16 містах України:
- Центр та Північ: Київ, Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси;
- Захід: Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці;
- Південь та Схід: Кам’янське, Одеса.
Uklon також виділяє 3 мільйони гривень у вигляді промокодів для підтримки мобільності до/з Пунктів незламності. Їх розподілять через органи місцевого самоврядування.
Варто зауважити, що дістатися можна буде в окремі пункти:
- Дім;
- Пункт незламності;
- Вокзал;
- Лікарня;
- Аптека;
- Точка продажу продуктів.
Де Uklon не працюватиме вночі?
Сервіс не працюватиме впродовж дії комендантської години в містах, які наближені до лінії бойового зіткнення. Серед них:
- Дніпро;
- Запоріжжя;
- Кривий Ріг;
- Миколаїв;
- Суми;
- Харків;
- Херсон;
- Чернігів.
Також сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі.
Що відомо про ситуацію в енергетиці?
Через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.
Найгірша ситуація з енергетикою в Одеській області, зокрема в Одесі, також вона погана у Харкові та низці інших міст. Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус зазначив, що Київ постраждав більше від атак на енергетичні об'єкти за останні 1,5 місяця порівняно з Харковом.
Інфраструктура Київстару в кількох областях перебуває в повному блекауті через проблеми в енергосистемі, зокрема, не працює 1 тисяча з 16,5 тисяч майданчиків.