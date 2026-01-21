У яких містах працюватиме таксі в комендантську годину?

З 00:00 22 січня компанія продовжує роботу своїх застосунків цілодобово, повідомив CEO Uklon Сергій Гришков.

Дивіться також Таксі Києва вже працює під час комендантської години: які ціни на нічні поїздки

Це означає, що таксі зможе їздити в комендантську годину в 16 містах України:

  • Центр та Північ: Київ, Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси;
  • Захід: Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці;
  • Південь та Схід: Кам’янське, Одеса.

Uklon також виділяє 3 мільйони гривень у вигляді промокодів для підтримки мобільності до/з Пунктів незламності. Їх розподілять через органи місцевого самоврядування.

Варто зауважити, що дістатися можна буде в окремі пункти:

  • Дім;
  • Пункт незламності;
  • Вокзал;
  • Лікарня;
  • Аптека;
  • Точка продажу продуктів.

Де Uklon не працюватиме вночі?

Сервіс не працюватиме впродовж дії комендантської години в містах, які наближені до лінії бойового зіткнення. Серед них:

  • Дніпро;
  • Запоріжжя;
  • Кривий Ріг;
  • Миколаїв;
  • Суми;
  • Харків;
  • Херсон;
  • Чернігів.

Також сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?

  • Через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.

  • Найгірша ситуація з енергетикою в Одеській області, зокрема в Одесі, також вона погана у Харкові та низці інших міст. Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус зазначив, що Київ постраждав більше від атак на енергетичні об'єкти за останні 1,5 місяця порівняно з Харковом.

  • Інфраструктура Київстару в кількох областях перебуває в повному блекауті через проблеми в енергосистемі, зокрема, не працює 1 тисяча з 16,5 тисяч майданчиків.