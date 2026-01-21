В каких городах будет работать такси в комендантский час?
С 00:00 22 января компания продолжает работу своих приложений круглосуточно, сообщил CEO Uklon Сергей Гришков.
Это означает, что такси сможет ездить в комендантский час в 16 городах Украины:
- Центр и Север: Киев, Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Черкассы;
- Запад: Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы;
- Юг и Восток: Каменское, Одесса.
Uklon также выделяет 3 миллиона гривен в виде промокодов для поддержки мобильности в/из Пунктов несокрушимости. Их распределят через органы местного самоуправления.
Стоит заметить, что добраться можно будет в отдельные пункты:
- Дом;
- Пункт несокрушимости;
- Вокзал;
- Больница;
- Аптека;
- Точка продажи продуктов.
Где Uklon не будет работать ночью?
Сервис не будет работать в течение действия комендантского часа в городах, которые приближены к линии боевого соприкосновения. Среди них:
- Днепр;
- Запорожье;
- Кривой Рог;
- Николаев;
- Сумы;
- Харьков;
- Херсон;
- Чернигов.
Также сервис не будет работать в комендантский час в Буковеле.
Что известно о ситуации в энергетике?
Из-за российских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Из-за дефицита генерации Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы и интегрируется в энергорынок ЕС.
Наихудшая ситуация с энергетикой в Одесской области, в частности в Одессе, также она плохая в Харькове и ряде других городов. Председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что Киев пострадал больше от атак на энергетические объекты за последние 1,5 месяца по сравнению с Харьковом.
Инфраструктура Киевстара в нескольких областях находится в полном блэкауте из-за проблем в энергосистеме, в частности, не работает 1 тысяча из 16,5 тысяч площадок.