В каких городах будет работать такси в комендантский час?

С 00:00 22 января компания продолжает работу своих приложений круглосуточно, сообщил CEO Uklon Сергей Гришков.

Смотрите также Такси Киева уже работает во время комендантского часа: какие цены на ночные поездки

Это означает, что такси сможет ездить в комендантский час в 16 городах Украины:

  • Центр и Север: Киев, Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Черкассы;
  • Запад: Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы;
  • Юг и Восток: Каменское, Одесса.

Uklon также выделяет 3 миллиона гривен в виде промокодов для поддержки мобильности в/из Пунктов несокрушимости. Их распределят через органы местного самоуправления.

Стоит заметить, что добраться можно будет в отдельные пункты:

  • Дом;
  • Пункт несокрушимости;
  • Вокзал;
  • Больница;
  • Аптека;
  • Точка продажи продуктов.

Где Uklon не будет работать ночью?

Сервис не будет работать в течение действия комендантского часа в городах, которые приближены к линии боевого соприкосновения. Среди них:

  • Днепр;
  • Запорожье;
  • Кривой Рог;
  • Николаев;
  • Сумы;
  • Харьков;
  • Херсон;
  • Чернигов.

Также сервис не будет работать в комендантский час в Буковеле.

Что известно о ситуации в энергетике?

  • Из-за российских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Из-за дефицита генерации Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы и интегрируется в энергорынок ЕС.

  • Наихудшая ситуация с энергетикой в Одесской области, в частности в Одессе, также она плохая в Харькове и ряде других городов. Председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что Киев пострадал больше от атак на энергетические объекты за последние 1,5 месяца по сравнению с Харьковом.

  • Инфраструктура Киевстара в нескольких областях находится в полном блэкауте из-за проблем в энергосистеме, в частности, не работает 1 тысяча из 16,5 тысяч площадок.