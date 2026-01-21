Такси Uklon будет работать в комендантский час: перечень из 16 городов, где можно воспользоваться

С недавних пор службы такси могли круглосуточно работать в Киеве, а сейчас эту возможность будут иметь водители Uklon в 16 городах Украины. Однако есть нюанс: доехать в любое место не получится.

В каких городах будет работать такси в комендантский час?

С 00:00 22 января компания продолжает работу своих приложений круглосуточно, сообщил CEO Uklon Сергей Гришков.

Смотрите также Такси Киева уже работает во время комендантского часа: какие цены на ночные поездки

Это означает, что такси сможет ездить в комендантский час в 16 городах Украины:

Центр и Север: Киев, Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Черкассы;

Запад: Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы;

Юг и Восток: Каменское, Одесса.

Uklon также выделяет 3 миллиона гривен в виде промокодов для поддержки мобильности в/из Пунктов несокрушимости. Их распределят через органы местного самоуправления.

Стоит заметить, что добраться можно будет в отдельные пункты:

Дом;

Пункт несокрушимости;

Вокзал;

Больница;

Аптека;

Точка продажи продуктов.

Где Uklon не будет работать ночью?

Сервис не будет работать в течение действия комендантского часа в городах, которые приближены к линии боевого соприкосновения. Среди них:

Днепр;

Запорожье;

Кривой Рог;

Николаев;

Сумы;

Харьков;

Херсон;

Чернигов.

Также сервис не будет работать в комендантский час в Буковеле.

Что известно о ситуации в энергетике?