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Бізнес Актуальні новини Майже 100 мільйонів гривень на самокати: Uklon купує новий бізнес
5 червня, 13:44
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Майже 100 мільйонів гривень на самокати: Uklon купує новий бізнес

Альбіна Ковпак
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Українська технологічна компанія Uklon продовжує розширювати екосистему міської мобільності. Сервіс оголосив про придбання одного з найбільших операторів електросамокатів в Україні.

Яку компанію купив Uklon?

Мережа придбала львівського оператора самокатів e-Wings. Це дозволить компанії додати новий напрямок послуг і посилити свої позиції на ринку транспорту та логістики, пише "Межа".

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Uklon оголосила про придбання 100% корпоративних прав львівського оператора електросамокатів e-Wings. Вартість угоди становить 97,6 мільйонів гривень.

Мікромобільність – це логічне розширення нашої платформи та один із перспективних напрямів сучасної міської логістики. Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами,
– зазначає Сергій Гришков, головний виконавчий директор Uklon. 

Електросамокати e-Wings через застосунок компанії наразі можна орендувати в 11 містах:

  • Львові
  • Івано-Франківську
  • Одесі
  • Кременчуці
  • Сумах
  • Горішніх Плавнях
  • Дрогобичі
  • Золочеві
  • Тернополі
  • Ірпіні
  • Чернігові.

Після завершення угоди Uklon планує інтегрувати сервіс оренди електросамокатів у власний додаток. Загальний парк підключених електросамокатів – близько 3 тисяч. 

Команда e-Wings залишиться працювати після угоди 

Ключова команда e-Wings також перейде до Uklon під керівництвом операційного директора Вадима Іщенка. Водночас співзасновники e-Wings Роман Мотрук та Олег Білий продовжать працювати над розвитком сервісу вже в складі нової компанії. 

Ця угода відкриває новий етап розвитку для нашої команди вже у складі Uklon. Ми раді стати частиною потужної екосистеми, аби разом створювати безшовний досвід пересування містом – від швидкої поїздки на електросамокаті до замовлення авто в одному застосунку,
– зазначають Мотрук та Білий.

На Uklon чекають нові податки: що відомо?

  • В Україні планується запровадження нового податку на цифрові платформи, де ставка податку на доходи складатиме 5%, і платформа виступатиме податковим агентом.

  • В Uklon очікують, що після впровадження нових правил цифрова економіка почне активніше розвиватися. На їхню думку, чіткі умови гри сприятимуть довірі між платформами, клієнтами та державою.

  • Керівник напряму GR компанії Uklon Микола Сорока каже, що "ухвалення відповідного законопроєкту забезпечить прозору систему оподаткування, спростить адміністрування та дозволить компаніям працювати у зрозумілому правовому полі, будучи впевненими у повному дотриманні податкових зобов’язань".

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