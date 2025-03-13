Україна вимагає конфіскації активів білоруського гіганта "Беларуськалий"

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою стягнути в дохід держави активи одного з найбільших виробників калійних добрив у світі – білоруського "Беларуськалий".

Чому "Беларуськалий" під загрозою конфіскації

Під санкції можуть потрапити корпоративні права компанії, фінансові активи, залізничні вагони та запаси калійних добрив. Чому "Беларуськалий" під загрозою конфіскації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мін'юст.

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Фінансово підтримує військово-промисловий комплекс Росії та окупаційні адміністрації так званих "ДНР" і "ЛНР".

Брало участь у незаконному вивезенні українських дітей на територію Білорусі, надаючи для цього транспорт і приміщення.

Фінансувало заходи, спрямовані на підтримку агресивної політики Кремля, включно з невизнанням права українців на самоідентифікацію.

Раніше суд уже конфіскував активи "Татнефть"

Це не перший випадок конфіскації активів ворожих компаній в Україні. У лютому Вищий антикорупційний суд вже ухвалив рішення про стягнення в дохід держави українських активів російської компанії "Татнефть".

Довідково. "Беларуськалий" є флагманом білоруської промисловості та одним із найбільших світових експортерів калійних добрив. Водночас компанія є великим платником податків до бюджету Білорусі, який повністю контролюється режимом Олександра Лукашенка.