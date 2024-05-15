Україна конфіскувала два пасажирські літаки у Росії

Український Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію двох пасажирських літаків російської авіакомпанії "Ільюшин Фінанс Ко." на користь держави. Компанія співпрацює з російськими політичними керівниками.

Що відомо про вилучені літаки

Авіаційна компанія "Ільюшин Фінанс Ко." є частиною державної корпорації "Ростех" та має важливе значення у російській авіаційній сфері. Вона спеціалізується на лізингу, управлінні та обслуговуванні літаків, виготовлених на авіаційних заводах Росії.

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До початку та під час повномасштабного вторгнення АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та приймає участь в матеріально технічному забезпеченні збройній агресії Росії шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони Росії,

– йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Компанія також бере участь у забезпеченні матеріальних та технічних потреб російських військових сил та інших силових структур через постачання літаків та комплектуючих.

Окрім того, "Ільюшин Фінанс Ко." відіграє важливу роль у протидії санкційним обмеженням, які були запроваджені проти Росії.

Відтак, вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшин Фінанс Ко." про вилучення літаків із російської власності.

Росіяни відновлюють виробництво військових літаків

У Хабаровській області Росії активно виробляють літаки, зокрема Су-35 та Су-57. Заводи працюють у режимі 24/7.

Російські виробники зіткнулися з певними труднощами у виробництві цих літаків, а також потребують розвитку виробництва Су-34, які активно використовуються українськими військами. Росіяни прагнуть вирішити проблему з виробництвом Су-35 та Су-57, але максимум, що вони можуть випускати, це 15-20 літаків на рік, включаючи Су-34.

Останнім часом Су-34 стали об'єктом інтенсивних втрат, особливо через захоплення засобами ППО, такими як системи Patriot, що веде до значного зниження їх чисельності в російському арсеналі. Це спонукало російський військово-промисловий комплекс зосередити зусилля на виробництві Су-34, пояснив льотчик-інструктор.