Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки. Про це він повідомив у телефонній розмові з президентом Малаві Лазарусом Чакверою.

Гарант продовольчої безпеки для Африки

Президент провів телефонну розмову з Президентом Малаві Лазарусом Чакверою. Він відзначив готовність політика долучитися до відновлення справедливого миру на Саміті.

Читайте також Підрозділ ТікТок у США може отримати нового власника: кому не бракує сміливості та грошей

Володимир Зеленський Президент України Провів телефонну розмову з Президентом Малаві Лазарусом Чакверою. Подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та готовність долучитися до відновлення справедливого миру на Саміті миру у Швейцарії.

Також він наголосив на необхідності розвивати двосторонні відносини. Зокрема були виділені такі перспективні напрямки:

цифровізація та ІТ;

освіта;

продовольство.

Україна конфіскувала два пасажирські літаки у Росії

Нещодавно Судан отримав чергову партію українського зерна у межах ініціативи Grain from Ukraine.

Український Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію двох пасажирських літаків російської авіакомпанії "Ільюшин Фінанс Ко." на користь держави.

Авіаційна компанія "Ільюшин Фінанс Ко." є частиною державної корпорації "Ростех" та має важливе значення у російській авіаційній сфері. Вона спеціалізується на лізингу, управлінні та обслуговуванні літаків, виготовлених на авіаційних заводах Росії.

До початку та під час повномасштабного вторгнення АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та приймає участь в матеріально технічному забезпеченні збройній агресії Росії шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони Росії,

– йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Тож вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшин Фінанс Ко." про вилучення літаків із російської власності.