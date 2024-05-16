Гарант продовольственной безопасности для Африки

Президент провел телефонный разговор с Президентом Малави Лазарусом Чакверой. Он отметил готовность политика присоединиться к восстановлению справедливого мира на Саммите.

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Владимир Зеленский Президент Украины Провел телефонный разговор с Президентом Малави Лазарусом Чакверой. Поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность присоединиться к восстановлению справедливого мира на Саммите мира в Швейцарии.

Также он отметил необходимость развивать двусторонние отношения. В частности были выделены такие перспективные направления:

цифровизация и ИТ;

образование;

продовольствие.

Напомним! Недавно Судан получил очередную партию украинского зерна в рамках инициативы Grain from Ukraine.

Украина конфисковала два пассажирских самолета у России

Украинский Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации двух пассажирских самолетов российской авиакомпании "Ильюшин Финанс Ко." в пользу государства.

Напомним! Авиационная компания "Ильюшин Финанс Ко." является частью государственной корпорации "Ростех" и имеет важное значение в российской авиационной сфере. Она специализируется на лизинге, управлении и обслуживании самолетов, изготовленных на авиационных заводах России.

До начала и во время полномасштабного вторжения АО "Ильюшн Финанс Ко." системно сотрудничает с высшим политическим руководством России и принимает участие в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии России путем поставки самолетов и комплектующих в пользу силовых ведомств и структурных подразделений Министерства обороны России,

– говорится в сообщении Минюста.

Поэтому высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Ильюшин Финанс Ко." об изъятии самолетов из российской собственности.