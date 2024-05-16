Гарант продовольчої безпеки для Африки
Президент провів телефонну розмову з Президентом Малаві Лазарусом Чакверою. Він відзначив готовність політика долучитися до відновлення справедливого миру на Саміті.
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Провів телефонну розмову з Президентом Малаві Лазарусом Чакверою. Подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та готовність долучитися до відновлення справедливого миру на Саміті миру у Швейцарії.
Також він наголосив на необхідності розвивати двосторонні відносини. Зокрема були виділені такі перспективні напрямки:
- цифровізація та ІТ;
- освіта;
- продовольство.
Україна конфіскувала два пасажирські літаки у Росії
Український Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію двох пасажирських літаків російської авіакомпанії "Ільюшин Фінанс Ко." на користь держави.
До початку та під час повномасштабного вторгнення АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та приймає участь в матеріально технічному забезпеченні збройній агресії Росії шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони Росії,
– йдеться у повідомленні Мін'юсту.
Тож вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшин Фінанс Ко." про вилучення літаків із російської власності.