Україна не припинятиме роботу російських компаній після їхньої націоналізації, – Підласа

Усі російські активи, які Україна планує націоналізувати, продовжуватимуть свою діяльність. Перехід компаній до державної власності не означає, що їх закриватимуть.

Про це заявила народна депутатка й заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа. Вона зауважила, що такий підхід діятиме незалежно від механізму, який застосовуватиметься для відчуження чи націоналізації активів Росії на території України.

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Російські підприємства в Україні продовжать працювати після переходу у державну власність

За словами нардепки, Україна не має на меті знищувати націоналізовані російські підприємства, натомість планує отримувати прибутки від них у вигляді податків, що надходитимуть до державного бюджету.

Також ми зацікавлені у тому, щоб у майбутньому отримати прибуток від приватизації деяких із цих об'єктів. Тож важливо, щоб бізнес функціонував, працював і не занепадав,

– підкреслила політикиня.

Посадовиця наголосила, що російські олігархи відмивають гроші в Україні й виводять їх до країни-агресорки, намагаються ухилятися від сплати податків, щоб наповнювати не український, а російський бюджет. Таким чином, вони фінансують агресію Росії проти нашої держави.

Водночас, Підласа зауважила, що сам механізм відчуження активів Росії, як держави, є доволі складним. Рішення Міжнародного суду ООН від 2012 року регулює, що жоден національний суд не має права відчужувати майно держави навіть тоді, якщо остання грубо порушує міжнародне право.

Саме тому у процедурі, яку ухвалила Верховна Рада, ми затверджуємо рішення РНБО й Указ президента про відчуження російських квазідержавних активів законом Верховної Ради, бо він надає найвищої легітимності цьому процесу (націоналізації – ред. 24 канал). І, відповідно, це не є судовий механізм,

– підсумувала нардепка.

Нагадаємо, що Кабмін раніше вже склав перелік з понад 900 об'єктів, що належать російській державі на території України. Усіх їх планується націоналізувати, після чого окремі активи залишаться у власності держави, деякі з них віддадуть на приватизацію або ж здаватимуть в оренду.