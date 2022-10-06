Об этом заявила народный депутат и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа. Она отметила, что такой подход будет действовать независимо от механизма, который будут применять для отчуждения или национализации активов России на территории Украины.

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Российские предприятия в Украине продолжат работу после перехода в государственную собственность

По словам нардепа, Украина не имеет целью уничтожать национализированные российские предприятия, а вместо этого планирует получать доходы от них в виде налогов, поступающих в государственный бюджет.

Также мы заинтересованы в том, чтобы в будущем получить прибыль от приватизации некоторых из этих объектов. Поэтому важно, чтобы бизнес функционировал, работал и не приходил в упадок,

– подчеркнула политик.

Чиновница отметила, что российские олигархи отмывают деньги в Украине и выводят их в страну-агрессора, пытаются уклоняться от уплаты налогов, чтобы наполнять не украинский, а российский бюджет. Таким образом они финансируют агрессию России против нашего государства.

В то же время, Подласа заявила, что сам механизм отчуждения активов России, как государства, довольно сложный. Решение Международного суда ООН от 2012 года регулирует, что ни один национальный суд не имеет права отчуждать имущество государства даже тогда, когда последнее грубо нарушает международное право.

Именно поэтому в процедуре, принятой Верховной Радой, мы утверждаем решения СНБО и Указ президента об отчуждении российских квазигосударственных активов законом Верховной Рады, поскольку он предоставляет наивысшую легитимность этому процессу (национализации – ред. 24 канал). И, соответственно, это не судебный механизм,

– подытожила народный депутат.

Напомним, что Кабмин ранее уже составил перечень из более 900 объектов, принадлежащих российскому государству на территории Украины. Всех их планируется национализировать, после чего отдельные активы останутся в собственности государства, некоторые из них отдадут на приватизацию или же будут сдавать в аренду.