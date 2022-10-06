Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в телеграме. Он отметил, что е-резидентство позволит Украине привлекать дополнительные средства в бюджет и поддерживать экономику, что очень важно в условиях полномасштабной войны.

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В Украине заработает е-резидентство для иностранцев

По словам Федорова, получение статуса е-резидента позволит иностранцам всего в несколько кликов зарегистрировать бизнес, дистанционно развивать его и платить налоги в Украине на выгодных условиях – 5% от общего дохода и 15% от суммы, превышающей лимит.

Наша команда уже работает над разработкой веб-версии и мобильного приложения с использованием облачных технологий цифровой подписи. Это позволит предпринимателям зарегистрироваться или открыть банковский счет быстро и удобно, через браузер или смартфон, без бумаг и сложных бюрократических процедур,

– заявил глава Минцифры.

К слову, министр также подчеркнул, что закон об е-резидентстве – это еще один шаг на пути построения мощного IT-бренда Украины в мире и поддержки экономики нашего государства.

Напомним, что благодаря е-резидентству иностранцы смогут открывать ФЛП 3 группы в Украине без физического присутствия на территории нашего государства. При этом, такой статус не будет давать разрешения на временное или постоянное проживание в Украине, а заявки будут предварительно проверяться в СБУ и МВД.

Добавим, что схожий статус существует, в частности, в Эстонии – за шесть с половиной лет с момента введения инициативы страна получила 63 миллиона евро дополнительных налоговых поступлений.