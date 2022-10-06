Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі. Він зауважив, що е-резидентство дозволить Україні залучати додаткові кошти до бюджету та підтримувати економіку, що є надважливо в умовах повномасштабної війни.

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В Україні запрацює е-резидентство для іноземців

За словами Федорова, отримання статусу е-резидента дозволить іноземцям всього у декілька кліків зареєструвати бізнес, дистанційно розвивати його та сплачувати податки в Україні за вигідними умовами – 5% від загального доходу та 15% від суми, що перевищуватиме ліміт.

Наша команда вже працює над розробкою вебверсії та мобільного застосунку з використанням хмарних технологій цифрового підпису. Це дозволить підприємцям зареєструватися або відкрити банківський рахунок швидко та зручно, через браузер або смартфон, без паперів та складних бюрократичних процедур,

– заявив очільник Мінцифри.

До слова, міністр також наголосив, що закон про е-резидентство – це ще один крок на шляху до побудови потужного IT-бренду України у світі та підтримки економіки нашої держави.

Нагадаємо, що завдяки е-резидентству іноземці зможуть відкривати ФОП 3 групи в Україні без фізичної присутності на території нашої держави. При цьому, такий статус не даватиме дозволу на тимчасове чи постійне проживання в Україні, а заявки попередньо перевірятимуть у СБУ та МВС.

Додамо, що схожий статус існує, зокрема, в Естонії – за шість з половиною років від моменту впровадження країна отримала 63 мільйони євро додаткових податкових надходжень.