Залізна руда, деревина і танкер: які російські активи планує продати Україна
Україна планує масштабний продаж арештованих активів на суму 819,92 мільйонів гривень. Серед них — російський танкер та майно загальною вартістю майже мільярд гривень.
Яке майно планують продати
Агентство з розшуку та менеджменту активів має намір реалізувати заарештовані активи, з яких переважна частина – російські. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АРМА.
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До активів, які планують продати, входять:
- Залізорудні окатиші російського походження – 14 673 тонни у 215 вагонах, вартістю 25,9 мільйона гривень.
- Глинозем російського походження – 6 228 тонн у 90 вагонах, вартістю 72,61 мільйона гривень.
- Брикети залізної руди російського походження – 50 148 тонн, оцінені у 494,9 мільйона гривень.
- Деревина (сосна) – 1 093 колоди, обсягом 471 кубометр, на суму 0,8 мільйона гривень.
- Побутові речі – 438 одиниць, загальною вартістю 3,3 мільйона гривень.
- Електрообладнання Asic Bitmain Antminer – 538 одиниць на суму 0,5 мільйона гривень.
Зауважте! Виручені кошти будуть спрямовані до Державного бюджету України й на закупівлю військових облігацій.
Продаж танкера
Крім того, суд надав дозвіл на продаж російського танкера Nika Spirit.
Рішення про продаж російського танкера Nika Spirit стало можливим завдяки ініціативі агентства та підтримці прокуратури Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Раніше цей танкер суд передав АРМА для управління.
Зауважте! Танкер Nika Spirit, який раніше мав назву Neyma, затримали 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. Танкер був ідентифікований як судно, яке використовували для блокування Керченської протоки в листопаді 2018 року.