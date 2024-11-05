Залізна руда, деревина і танкер: які російські активи планує продати Україна

Україна планує масштабний продаж арештованих активів на суму 819,92 мільйонів гривень. Серед них — російський танкер та майно загальною вартістю майже мільярд гривень.

Яке майно планують продати

Агентство з розшуку та менеджменту активів має намір реалізувати заарештовані активи, з яких переважна частина – російські. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АРМА.

Читайте також Обвинувачення не довели: у Німеччині закрили справу проти російського олігарха

До активів, які планують продати, входять:

Залізорудні окатиші російського походження – 14 673 тонни у 215 вагонах, вартістю 25,9 мільйона гривень.

Глинозем російського походження – 6 228 тонн у 90 вагонах, вартістю 72,61 мільйона гривень.

Брикети залізної руди російського походження – 50 148 тонн, оцінені у 494,9 мільйона гривень.

Деревина (сосна) – 1 093 колоди, обсягом 471 кубометр, на суму 0,8 мільйона гривень.

Побутові речі – 438 одиниць, загальною вартістю 3,3 мільйона гривень.

Електрообладнання Asic Bitmain Antminer – 538 одиниць на суму 0,5 мільйона гривень.

Зауважте! Виручені кошти будуть спрямовані до Державного бюджету України й на закупівлю військових облігацій.

Продаж танкера

Крім того, суд надав дозвіл на продаж російського танкера Nika Spirit.

Російський танкер Nika Spirit / Фото з російських ЗМІ

Рішення про продаж російського танкера Nika Spirit стало можливим завдяки ініціативі агентства та підтримці прокуратури Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Раніше цей танкер суд передав АРМА для управління.

Зауважте! Танкер Nika Spirit, який раніше мав назву Neyma, затримали 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. Танкер був ідентифікований як судно, яке використовували для блокування Керченської протоки в листопаді 2018 року.