Успішний старт: в якій країні найчастіше українці відкривають бізнес

Українці особливо активно реєструють індивідуальні підприємства на території різних країн. Зокрема, ДПС повідомляє про 6721 повідомлення від українців про відкриття власної справи закордоном.

Так, у Польщі Управління з фінансового страхування повідомило, що підприємницьку діяльність, не пов’язану із сільським господарством, ведуть уже понад 46 тисяч іноземців, з яких майже 47% вказали українське громадянство.

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Лише рік тому українці становили третину іноземців-підприємців.

Де ще починають бізнес українці

Основними країнами, про відкриття бізнесу в яких повідомляли українці ДПС, були такі:

Польща – 33 %;

Велика Британія – 15 %;

США – 13 %;

Кіпр – 11 %;

Естонія – 7 %;

інші країни – 21 %.

Іноземні підприємці в Польщі

Державна податкова служба майже за два роки отримала 6721 повідомлення від українців про відкриття власної справи закордоном.

Так, у Польщі декларують підприємців із громадянством щонайменше 120 країн.

Найактивніші – з України: 21,6 тисячі платників внесків до ZUS вказали українське громадянство.

Іноземці як підприємці мають у ZUS ті самі права, що й громадяни Польщі, але й однакові обов’язки. Наприклад, при створенні приватного підприємця вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги та внесків на пільгових умовах,

— зазначив прессекретар ZUS в Опольському воєводстві Себастьян Щурек.

Хто ще активно відкриває бізнес у Польщі: