20% українського бізнесу зіткнулося з руйнуваннями – Світовий банк

Світовий банк провів опитування серед підприємств та аналіз відкритих джерел щодо війни в Україні. Виявилося, що кожен п'ятий бізнес зазнав руйнувань внаслідок бойових дій, а 70% втратили доходи.

Як постраждав український бізнес

Близько 70% опитаних підприємств зазначили, що їх доходи впали внаслідок війни у середньому вдвічі від 2021 року. А 20% повідомили, що їх бізнес зазнав руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення.

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По регіонах найбільше постраждали східні області, де дохід знизився у три рази. У південних областях країни в середньому фіксують падіння доходів на 60%, а у західних – на 40%.

Найбільших фізичних руйнувань теж зазнав східний бізнес – 47%. На півдні ситуація дещо краща й становить 29% від усіх підприємств.

Які існують проблеми окрім війни

Найбільших збитків зазнала металургія України, адже вона втратила близько 60% капіталізації.

Внаслідок війни виникли й інші проблеми для українського бізнесу окрім руйнувань, зокрема:

проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;

порушення логістики через бойові дії та блокаду;

падіння попиту;

нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;

нестача фінансів.

До слова Всесвітній банк прогнозує, що українська економіка трохи відновиться після падіння на 30% у 2022 році. Вже минулого року вона продемонструвала ріст ВВП на 5%.